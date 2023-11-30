«Флагманские турниры - Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина - всегда привлекают много юных спортсменов. А такие проекты, как „Выходи во двор“, дают жителям возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», - добавил губернатор.

«Очень приятно, что нас так высоко отметили. Московская область известна своими спортивными традициями, сильными школами по разным видам, и мы стараемся создавать достойные условия для подготовки новых чемпионов», - заявил Андрей Воробьев.

По его словам, за последние пять лет в Подмосковье обновили 50 спортивных объектов. Со следующего года в регионе на 40% вырастут зарплаты спортсменов и тренеров. Также открываются новые стадионы, спортплощадка, так как на них есть спрос населения. Сейчас в области доступны более 400 таких объектов.

Летом прошло более двух тысяч спортивных мероприятий, на эту зиму запланировали еще 3,6 тысячи.

Награду «Регион России» получили вице-губернатор Московской области Александр Чупракова и министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов. Судьи оценили такие показатели Подмосковья, как доля спортивного населения, обеспеченность жителей спортсооружениями, внедрение комплекса ГТО и другие.

В Подмосковье спортом занимаются более 54% жителей. В области развивают 47 видов спорта, в том числе паралимпийские. Более 2,6 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд России. Также в регионе функционируют более 12 тысяч спортивных объектов.

«У нас самый спортивный губернатор, и для нас очень важно, что сразу несколько представителей Подмосковья получили в этом году признание на таком высоком уровне», - заявил Абаренов.

Помимо признания самым спортивным регионом Подмосковье получило награды еще в двух номинациях. В категории «Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху» лучшим признали конькобежный центр «Коломна». В номинации «Спорт для всех» победил тренер спортивно-патриотического клуба «Ярополк» из Красногорска Илью Шадрикова.

«Я очень рад, что работа спортивно-патриотического клуба „Ярополк“ оценена на таком уровне. Нашей целью всегда было воспитание силы духа, здорового образа жизни подрастающего поколения», - поблагодарил Шадриков.

Национальную спортивную премию учредили для стимулирования профессиональной деятельности спортсменов. Победителей определяют в 18 номинациях. Все лауреаты получают по одному миллиону рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».