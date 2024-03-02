02 марта 2024, 13:08

«Очень любим Московский регион и русскую культуру». Делегация Шри-Ланки — о Всемирном фестивале молодежи

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Первый день Всемирного фестиваля молодежи стартовал в парке науки и искусства «Сириус». Мероприятие проводится с 1 по 7 марта. Корреспондент телеканала «360» Александр Молочко пообщался с делегацией Шри-Ланки и узнал, что молодые люди очень любят Россию, а в особенности – Московский регион.


Фестиваль примет порядка 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.

«Я прилетел издалека, с острова Шри-Ланки. Московский регион - это очень активный регион. Россия - это моя вторая родина, это самые гостеприимные люди. Чтобы понять русскую душу, нужно иметь русский дух, думать на русском языке», - поделился представитель делегации Шри-Ланки.

Молодой человек рассказал, что приехал для обмена культурой. По его словам, на площадке собрались представители со всего мира.

«Вместе мы придумаем наше будущее!» - подчеркнул бизнесмен из Шри-Ланки.

В заключение он поблагодарил Россия за проведение фестиваля и возможность обменяться знаниями с представителями других стран.

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Молодежь Шри-Ланка Фестивали
01 марта 2024, 23:21
Анна Кротова официально вступила в должность главы городского округа Лобня
Медиасток.рф
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Церемония вступления Анны Кротовой в должность главы Лобни состоялась во дворце культуры «Чайка». До своего официального назначения она исполняла обязанности главы округа чуть более месяца. 22 февраля 2024 года депутаты выбрали ее из трех кандидатов путем прямого голосования.

Нового руководителя поздравили бывшие коллеги из правительства Московской области, включая вице-губернатора Ирину Каклюгину. На мероприятии присутствовали представители бизнеса, общественности, образования, медицины и ветераны.

Во время церемонии Анна Кротова принесла присягу на верность народу, конституции страны и уставу города.

За первый месяц своей работы глава инициировала ряд значимых проектов, направленных на улучшение жизни в Лобне. Среди них - капитальный ремонт жилых домов, обновление автобусного парка, пересмотр организации дорожного движения, обслуживание железнодорожной станции, расчистка снега, а также реконструкция и строительство объектов социальной инфраструктуры. В основе всех этих начинаний лежали предложения и пожелания граждан.

В скором времени администрация Лобни представит стратегический план развития городского округа, в котором будут определены приоритетные направления работы. Это касается как крупных инфраструктурных проектов, так и программ, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Лобни и улучшению качества жизни его жителей. Основная цель - обеспечить городу лидирующие позиции среди других муниципалитетов Подмосковья.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Лобня
01 марта 2024, 23:02
Новую станцию обезжелезивания открыли в воскресенском селе Михалево
Unsplash
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Новую станцию водоподготовки открыли в селе Михалево под Воскресенском. Алексей Малкин лично проверил качество выполненных работ и оценил автоматизированное оборудование.

Работы по установке и запуск системы заняли около месяца. Мощность станции составляет 120 кубометров воды в час. Очищающие фильтры рассчитаны на срок службы более 30 лет.

Глава городского округа Воскресенск отметил, что при поддержке правительства произведут плановую замену всех станций обезжелезивания.

Напомним, что помимо села Михалево, в городском округе Воскресенск модернизировали водозаборный узел в деревне Чемодурово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Воскресенск
01 марта 2024, 22:48
Министерство энергетики Подмосковья утвердило рекомендации к узлам учета
Медиасток.рф
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Министерство энергетики Подмосковья утвердило методические рекомендации по узлам учета, датчикам и системам диспетчеризации потребителей и поставщиков услуг теплоснабжения горячего и холодного водоснабжения. Целью данного документа является улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению региона путем внедрения автоматизированного контроля.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что рекомендации предусматривают установку датчиков для измерения и передачи данных в единую государственную информационную систему на всех объектах теплоснабжения. Эти данные будут содержать в себе важные параметры работы системы, что позволит оперативно выявлять и устранять проблемы, предотвращая долгосрочные отключения потребителей от тепла и горячей воды.

Утвержденные рекомендации предназначены для органов власти, ресурсоснабжающих и управляющих организаций региона, что способствует качественному мониторингу работы коммунальных систем Подмосковья и снижению частоты аварийных ситуаций на объектах. В документе определяются 10 групп требований, включая датчики и узлы учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, а также систему диспетчеризации.

Особое внимание уделяется объектам теплоснабжения в частной собственности. Проведено совещание с застройщиками, на котором решались вопросы эксплуатации котельных. Застройщикам было рекомендовано обеспечивать передачу данных о состоянии источников теплоснабжения для оперативного мониторинга и решения аварийных ситуаций со стороны Правительства региона.

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ЖКХ Электричество
01 марта 2024, 22:32
Сбои работы общественного транспорта устранят в Наро-Фоминске
Unsplash
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В доме культуры «Тамань» поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа прошла очередная встреча выездной администрации. Большинство обращений коснулось транспортных проблем.

Нерегулярность маршрутов, нехватка информации для пассажиров, проблемы с пешеходными переходами - основные жалобы горожан. Депутаты рассмотрели обращения местных жителей и обсудили пути решения проблем в муниципалитете.

На вопросы ответили глава Роман Шамне, его заместители, а также депутаты облдумы и совета округа. Некоторые задачи уже находятся в работе, другие будут решены в ближайшее время.

«Это и маршруты, сбои общественного транспорта и организация движения, организация переходов через дорогу и дворовой инфраструктуры и вопросы, связанные с вопросами ЖКХ и отоплением, горячим водоснабжением. То есть весь спектр вопросов традиционно у жителей был и каждый приходит не с одним вопросом», - сказал заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Диалог администрации с жителями помогает решить наболевшие проблемы. Активное участие местных жителей вносит свою значимую лепту в поиск решений. Глава округа заверил горожан, что все работы выполнят весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Наро-Фоминск Благоустройство ЖКХ Автобусы

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