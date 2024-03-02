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Фестиваль примет порядка 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.

«Я прилетел издалека, с острова Шри-Ланки. Московский регион - это очень активный регион. Россия - это моя вторая родина, это самые гостеприимные люди. Чтобы понять русскую душу, нужно иметь русский дух, думать на русском языке», - поделился представитель делегации Шри-Ланки.

Молодой человек рассказал, что приехал для обмена культурой. По его словам, на площадке собрались представители со всего мира.

«Вместе мы придумаем наше будущее!» - подчеркнул бизнесмен из Шри-Ланки.

В заключение он поблагодарил Россия за проведение фестиваля и возможность обменяться знаниями с представителями других стран.

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