08 января 2024, 13:08

«Очень изменчивая». Жителей Подмосковья предупредили о погодных «качелях»

РИА «Новости»
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Погодные «качели» ожидаются в Московской области на текущей неделе. Подробно об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Морозы отпустят регион уже к вечеру 9 января, отметил специалист. В целом погода будет очень изменчивой.

«Очень переменчивая, очень изменчивая. Потеплеет. Из двухзначных морозы станут однозначными в конце завтрашнего дня, затем мы попадем в гребень высокого давления, и в среду к вечеру и в ночь на четверг - до -15…-17», - отметил синоптик.

В четверг столбики термометров опять поднимутся примерно до нуля, а в пятницу-субботу ожидается «нырок вниз». Воздух снова остынет до -15…-20 градусов.

«В пятницу-субботу мы пройдем с холодом, а в воскресенье опять повышение температуры. И это уже, наверное, надолго», - добавил специалист.

Небольшие или умеренные осадки пройдут в Подмосковье со среды по пятницу. При этом больших снегопадов не ожидается, заключил Шувалов.

В Москве волна крепких морозов тоже потихоньку сбавляет обороты. В понедельник температура воздуха составит до -16 градусов.

Прогноз погоды Погода
08 января 2024, 13:26
Проблемы с отоплением в Павловском Посаде устранят в скором времени
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В Павлово-Посадском городском округе в ближайшее время решат проблемы с теплоснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Отопление в населенных пунктах Тарасово, Кузнецы, Носырево и Заозерье восстановят сегодня днем, отметили в ведомстве. В эти населенные пункты уже вернули электричество.

«Отключение электроэнергии связано с проведением работ по устранению однофазного замыкания», - объяснили в Минэнерго.

Известно, что жители остались без света около 03:00 часов по московскому времени, а восстановили его уже в 04:00. Жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» Накануне энергетики компании «Россети Московский регион» наладили бесперебойное электроснабжение в Чехове и Солнечногорске. Специалистам не помешали даже сильные морозы, которые обрушились на Подмосковье.

Электричество Отопление Павловский посад
08 января 2024, 12:46
«Нам пошли навстречу». Пострадавшей от аварии семье из Климовска помогли отправить детей в лагерь
РИА «Новости»
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Татьяна Васина, жительница одного из домов в Климовске, обратилась за помощью к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву после коммунальной аварии и попросила отправить ее детей в санаторий, пока в жилье нет отопления. Об этом она рассказала в беседе с «360».

По словам женщины, ее дом № 8 на Западной улице стал самым проблемным. Там нет не только теплоснабжения, но и электричества.

«Я подошла с проблемой, чтобы расположили детей, потому что в квартире нет отопления, дети в одежде дома спят и все равно холодно. И нам пошли на встречу. Андрей Юрьевич [Воробьев] нам сказал: „Да, конечно, я помогу“. Нам помогли», - поделилась Татьяна.

К решению проблемы подключили работников социальной защиты. Женщине уже выдают путевки. Детей отправят в лагерь в Наро-Фоминске.

«Мы с мужем выходим на работу, а дети будут в тепле, под присмотром. Я очень рада», - рассказала Васина.

Ранее Воробьев сообщил, что пострадавшим из-за коммунальной аварии жителям Климовска компенсируют затраты за электроэнергию. Им также не придется платить за отопление в январе. Специалисты работают круглосуточно для запуска отопления в домах и соцобъектах Климовска.

Подольск Дети Семья Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
08 января 2024, 12:07
Еще одну аварию устранили в котельной в Белоозерском
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В Белоозерском произошла еще одна авария на котельной. Один из котлов прекратил работу, но сейчас его снова запустили, рассказал глава Воскресенска Алексей Малкин в Telegram-канале.

Авария случилась 8 января в 07:45.

«В течение нескольких часов теплоноситель подавался по сниженным параметрам температуры», - информировал Малкин.

После запуска котла начался прогрев. Сейчас мобилизуются ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях.

Глава Воскресенска заверил, что лично контролирует ситуацию с отоплением в городе.

Один из котлов в Белоозерском погас и в ночь на 7 января. Технологический сбой также быстро устранили, котел вновь заработал на полную мощность.

Многие жители микрорайона Климовск в Подольске остались без отопления в морозы из-за коммунальной аварии. Сейчас ситуация стабилизируется: за ночь тепло вернули примерно в 35 домов , а к концу дня отопление собираются восстановить в 95% многоэтажек.

Отопление Коммунальные аварии Воскресенск
08 января 2024, 10:49
«Люди видят, что их не бросили». Жители Климовска поблагодарили Андрея Воробьева
Телеканал «360»
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Жительницы микрорайона Климовск в Подольске, где случилась коммунальная авария, оставившая без отопления многие дома, поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку. После встречи, которую глава региона провел с жителями, одна из участниц призналась: люди чувствуют, что их не бросили наедине с проблемой.

«Нам всем спокойно от того, что вы здесь. <…> Люди видят, что их не бросили. Спасибо вам большое», - обратилась женщина к Андрею Воробьеву.

Стоявшая рядом девушка присоединилась к благодарностям.

За ночь тепло вернули примерно в 35 домов.

В течение дня 8 января планируется восстановить отопление в 95% многоэтажек. Пострадавших из-за аварии жильцов освободят от коммунальных платежей за отопление за январь.

Волонтеры передали мерзнущим жителям обогреватели и пледы.

Подольск Андрей Воробьев Коммунальные аварии

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