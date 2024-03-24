24 марта 2024, 18:44

«Очень больно» В Подмосковье прошли траурные акции в память о погибших при теракте

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По всей стране проходят акции скорби в день общенационального траура в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Подмосковье скорбит вместе со всеми россиянами. Сотни жителей Дубны, Орехово-Зуева, Жуковского, Красногорска, Клина, Красноармейска, Наро-Фоминска, Пушкино, Ногинска и других округов несут цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи на стихийных мемориалах погибшим в этом чудовищном преступлении.

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кого в упор безжалостно расстреляли террористы, тех, кто не смог выбраться из горящего здания в тот роковой день.

«Это трагедия для всех нас. Погибли невинные люди. Очень больно. Я думаю, что каждый человек, который сопереживает, сегодня пришел сюда», - рассказала жительница Клина Елена Попкова.

Многие не могли сдержать слез, увидев огромное количество цветов и детских игрушек, которые продолжают нести люди к стихийным мемориалам.

«Много слов и мыслей, а сказать не могу. Комок в горле. Сейчас опять будут слезы рекой», - поделилась жительница Красноармейска Татьяна.

По последним данным, в результате террористической атаки погибли 137 человек , в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Клин Преступления Красноармейск Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 23:39
«Быть вместе». Губернатор Воробьев посетил траурную акцию «Журавли»
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Траурная акция «Журавли» прошла у стен Crocus City Hall, в котором 22 марта от рук террористов погибли люди, пришедшие на концерт группы «Пикник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил каждого, кто не остался в стороне, за помощь и неравнодушие.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не способны залечить раны людей, которые потеряли близких в этом страшном теракте. Все, что мы сейчас можем сделать, - это быть сильными, быть вместе», - написал губернатор.

Он отметил, что почтить память жертв чудовищного преступления пришли тысячи людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Цветы Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 22:58
«Такое нельзя прощать». Сергиев Посад присоединился к акции «Свеча Памяти»
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Сергиев Посад присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Десятки горожан зажгли 500 лампад у мемориала «Вечный огонь» в день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall.

Люди продолжают нести к мемориалу детские игрушки, цветы и свечи. Трагедия, которая унесла жизни беззащитных людей, никого не оставила равнодушными.

По словам жительницы округа Светланы Евсютиной, это горе сплотило всех жителей страны.

«Так не должно быть. Погибли ни в чем не повинные люди, которые просто пришли провести свой досуг, тем более дети. Такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать», - сказала Евсютина.

Сегодня Жители Балашихи, Королева, Лыткарина, Можайского и других городских округов также зажигают свечи, чтобы почтить память жертв чудовищного преступления.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Преступления Сергиев Посад Балашиха Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 21:57
Зампред Мособлдумы Александр Наумов почтил память жертв теракта в Crocus City Hall
Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе
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Заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, вместе депутатами и сотрудниками в день общенационального траура почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Члены делегации возложили цветы к стихийному мемориалу у здания торгово-развлекательного комплекса.

Александр Наумов выразил свои соболезнования семьям погибших в результате террористической атаки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Уверен, что все исполнители, пособники и организаторы этого чудовищного преступления понесут заслуженную кару. Этим зверям нет места на Земле. Наш народ не запугать!», - заявил Наумов.

Он подчеркнул, что организаторам убийства беззащитных людей не удастся разрушить сплоченность многонационального народа России.

«Граждане нашей огромной страны сплотились еще больше перед общей бедой. Во время этого страшного теракта были те, кто, жертвуя своей жизнью, спасал женщин и детей. Низкий им поклон - они настоящие герои», - отметил Наумов.

Депутат поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, доноров, который немедленно откликнулись на просьбу о помощи, врачей, круглосуточно дежуривших в больнице, спасателей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Депутаты Мособлдума КПРФ Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 19:30
Спасшему людей в Crocus City Hall 15-летнему Исламу подарили питбайк
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Руководство подмосковной компании по производству спасательных средств «Самоспас» решило наградить юного героя Ислама Халилова, который вывел около сотни людей из Crocus City Hall. Ему подарили питбайк.

В компании признались, что переживали, понравится ли юноше подарок, но все тревоги оказались напрасными - Ислам мечтал о собственном мотоцикле. Директор предприятия Илья Маликов пригласил подростка на совместную тренировку, когда откроется мотосезон.

Отважный юноша получает слова благодарности от множества людей, но сам героем себя не считает.

«Героем я себя не считаю. Кроме меня было большое количество сотрудников, которые так же выполняли свою работу и спасали людей. Один из них - мой одноклассник Артем Донсков», - рассказал Халилов.

Подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент террористической атаки он действовал по инструкции и вывел из здания около сотни людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Награды Мотоциклы Ислам Стрельба в Crocus City Hall

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