«Очень больно» В Подмосковье прошли траурные акции в память о погибших при теракте

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кого в упор безжалостно расстреляли террористы, тех, кто не смог выбраться из горящего здания в тот роковой день.

«Это трагедия для всех нас. Погибли невинные люди. Очень больно. Я думаю, что каждый человек, который сопереживает, сегодня пришел сюда», - рассказала жительница Клина Елена Попкова.

Многие не могли сдержать слез, увидев огромное количество цветов и детских игрушек, которые продолжают нести люди к стихийным мемориалам.

«Много слов и мыслей, а сказать не могу. Комок в горле. Сейчас опять будут слезы рекой», - поделилась жительница Красноармейска Татьяна.

По последним данным, в результате террористической атаки погибли 137 человек , в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.