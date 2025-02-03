03 февраля 2025, 20:25

Очаг туберкулеза обнаружили в жилом доме в Подольске

РИА «Новости»
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В жилом доме в Подольске обнаружили человека, больного туберкулезом. В местной областной клинической больнице рассказали, что всех контактирующих попросили срочно пройти флюорографической обследование.

Больного туберкулезом выявили в трехэтажном доме на улице Правды. Роспотребнадзор и Минздрав Московской области проводят все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Жителям дома рекомендовали пройти флюорографическое обследования для исключения инфицирования.

«В результате поквартирного обхода подъезда не удалось проинформировать все 100% жителей. Учитывая, что туберкулез является инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, на входной группе было размещено данное объявление» - сообщили в местной больнице.

В конце января Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер сообщил, что смертность от туберкулеза в Подмосковье в прошлом году снизилась на 7,1% и составила 1,3 на 100 тысяч человек.

Подольск Больницы Минздрав Роспотребнадзор
03 февраля 2025, 20:39
Комлесхоз Подмосковья напомнил правила поведения при встрече с лосем
Unsplash
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Лосей не зря называют лесными великанами. Это самый крупный представитель семейства оленевых. В среднем высота в холке самца лося достигает 2,3 метра, а вес может доходить до 600 килограммов. Недавно лося заместили вблизи деревни Герасимиха Пушкинского округа. В Комлесхозе региона напомнили правила поведения при встрече с животными.

«Не пугайтесь, встретив в лесу лося. В большинстве случаев, заметив вас, он будет просто стоять и смотреть, а потом, поняв, что вы не собираетесь на него нападать, уйдет сам», - прокомментировал старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Козлов.

По его словам, главное - не пугать животное и не проявлять агрессию. Также не стоит при встрече с сохатым пытаться его погладить или покормить. Необходимо помнить, что лось - дикое животное, поэтому даже случайный взмах может привести к увечьям.

Подольск Больницы Минздрав Роспотребнадзор
03 февраля 2025, 20:04
Парки в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю
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Творческие и спортивные мероприятия можно будет посетить с 3 по 9 февраля в парке культуры и отдыха в Солнечногорске. Все они пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Для детей подготовили программы «Веселые старты», «Айс-класс» и «Цветовой ярмарке», а также мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и занятия по шахматам. Для тех, кто любит проводить время более активно, проведут традиционный забег «ParkRun». Сбор пройдет у стадиона «Металлург».

«На этой неделе в парке насыщенная развлекательная программа. Отличная возможность для детей и взрослых провести время весело и с пользой, а также приобщиться к творчеству и спорту», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка и в Telegram-канале.

Праздники Солнечногорск
03 февраля 2025, 19:58
Систему экстренной помощи жителям улучшат в Истре
пресс-служба администрации м.о. Истра
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В отделении 112 муниципального округа Истра прошло учебно-методическое занятие. Оно поможет улучшить систему экстренной помощи жителям.

Темой занятия стал «Порядок приема и обработки вызовов в Систему-112 Московской области на специальном программном обеспечении отечественного производства». Участникам рассказали о нюансах обучения операторского и диспетчерского персонала центров обработки вызовов.

Благодаря переходу на новое программное обеспечение получится перейти на более безопасный и эффективной метод системы экстренного реагирования. Он осуществляется в рамках реализации Указа Президента РФ о технологической независимости и повышении уровня защищенности информационной инфраструктуры.

Система - 112 является важнейшим элементом обеспечения безопасности граждан. Она объединяет все экстренные службы в одном месте, что значительно облегчает процесс получения помощи. Благодаря быстрому реагированию на вызовы, система помогает спасать жизни и предотвращать возможные катастрофы.

Истра
03 февраля 2025, 18:59
Авторский вечер поэтессы Альбины Купрейченко прошел в Балашихе
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В Библиотечном информационно-культурном центре в Балашихе состоялся праздничный авторский вечер, посвященный юбилею известной поэтессы и прозаика Альбины Сергеевны Купрейченко. Гости вечера познакомились с ее новым, четвертым поэтическим сборником под названием «Между явью и мечтой».

Автор множества поэтических сборников, член Союза писателей России и руководитель Литературно-творческого объединения «Созвучие» пригласила на мероприятие своих коллег, друзей, читателей и всех любителей современной литературы.

В течение вечера в уютной атмосфере библиотеки звучали авторские стихи, песни на ее тексты, а также музыкальные композиции советских авторов, исполненные родными и друзьями поэтессы.

Альбина Сергеевна искренне поблагодарила всех гостей за теплые поздравления, добрые пожелания, улыбки, цветы и подарки. Юбилейный вечер стал настоящим праздником творчества и вдохновения для всех собравшихся.

Балашиха Писатели

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