Оценку воздействия строек на водные ресурсы перевели в онлайн в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, всего на портале доступно более 370 функций и услуг «Теперь этот перечень пополнился еще одной услугой. При строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства можно в электронном виде подать заявку на экспертизу влияния на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания», - сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Водные ресурсы - это рыбы, водные млекопитающие и животные, водоросли и растения. При размещении объектов строительства предприниматель должен предоставить расчет прогнозируемого ущерба и план мероприятий по компенсации негативного воздействия.

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