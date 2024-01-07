Обыски прошли в Подольске по делу об ограничении подачи тепла в дома
В Подольске следователи и криминалисты пришли с обысками в обслуживавшую котельную организацию, из-за неправильной эксплуатации которой прорвало теплотрассу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, 4 января сотрудники закрытого акционерного общества допустили ошибку при работе котельной. В результате прорыва теплотрассы жилые дома, медицинские и образовательные учреждения в микрорайоне Климовск остались без тепла и горячей воды.
После доследственной проверки правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг , не отвечающих требованиям безопасности.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил СК ходатайствовать в суде о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию. К решению проблемы восстановления тепла и горячей воды в Подольске подключился глава округа Григорий Артамонов. Он взял ситуацию на личный контроль.
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