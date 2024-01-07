Обыски прошли в Подольске по делу об ограничении подачи тепла в дома

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По данным следствия, 4 января сотрудники закрытого акционерного общества допустили ошибку при работе котельной. В результате прорыва теплотрассы жилые дома, медицинские и образовательные учреждения в микрорайоне Климовск остались без тепла и горячей воды.

После доследственной проверки правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг , не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил СК ходатайствовать в суде о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию. К решению проблемы восстановления тепла и горячей воды в Подольске подключился глава округа Григорий Артамонов. Он взял ситуацию на личный контроль.

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