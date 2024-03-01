Обязательную маркировку сельхозживотных ввели в Подмосковье с 1 марта

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное расширенное заседание на тему законодательного обеспечения развития кадетского образования в регионе. Встреча прошла на базе кадетской школы-интерната во Фрязине. Участники выездного заседания посетили жилой и учебный блоки.

«В регионе функционируют образовательные организации - их шесть, а также отдельные кадетские классы, которых более 300 в 96 школах. Основные профили классов осуществляют подготовку к службе в вооруженных силах, МЧС, МВД, Следственном комитете, Росгвардии», - отметила председатель комитета Линара Самединова.

На данный момент в Подмосковье утверждены типовые требования кадетского образования, однако, каждое учреждение также само определяет свои определенные условия. Например, кроме форменной одежды, в некоторых организациях есть знаки отличия, погоны, удостоверения.

Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова предложила ввести необходимую начальную военную подготовку для кадет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».