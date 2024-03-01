01 марта 2024, 16:24

Обязательную маркировку сельхозживотных ввели в Подмосковье с 1 марта

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Новые ветеринарные правила маркирования и учета животных вступили 1 марта во всей России. Подробнее об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

«Сейчас в Подмосковье учтено более 111 тысяч голов крупного рогатого скота, 22 тысячи голов мелкого рогатого скота, 224 тысячи голов свиней, восемь миллионов птиц и две тысячи лошадей. Работа по внесению животных продолжается на постоянной основе. С 1 марта для первично маркируемых сельскохозяйственных животных вводится обязательная федеральная маркировка. Меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней и обеспечат безопасность продукции в регионе», - сообщил Мурашов.

Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.

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Сельское хозяйство Животные
01 марта 2024, 16:44
Мособлдума разработает законопроект о кадетском образовании
Медиасток.рф
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Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное расширенное заседание на тему законодательного обеспечения развития кадетского образования в регионе. Встреча прошла на базе кадетской школы-интерната во Фрязине. Участники выездного заседания посетили жилой и учебный блоки.

«В регионе функционируют образовательные организации - их шесть, а также отдельные кадетские классы, которых более 300 в 96 школах. Основные профили классов осуществляют подготовку к службе в вооруженных силах, МЧС, МВД, Следственном комитете, Росгвардии», - отметила председатель комитета Линара Самединова.

На данный момент в Подмосковье утверждены типовые требования кадетского образования, однако, каждое учреждение также само определяет свои определенные условия. Например, кроме форменной одежды, в некоторых организациях есть знаки отличия, погоны, удостоверения.

Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова предложила ввести необходимую начальную военную подготовку для кадет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Мособлдума
01 марта 2024, 16:37
Дефекты дорожной сети устранили еще в 5 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Сотрудники «Мосавтодора» успешно завершили работы по восстановлению дорожных элементов. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, ремонт провели в рамках обслуживания региональной дорожной инфраструктуры в пяти городских округах.

Специалисты дорожных служб устранили подтопление на улице Профессиональной в Дмитрове, восстановили освещение на улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, произвели ямочный ремонт дороги в поселке Аннино.

Кроме того, заменили поврежденный дорожный знак на улице Центральной в Горбово на территории Рузского городского округа, и также отремонтировали неисправный светофор на улице Ленина в Озерах.

Регулярные проверки региональной дорожной инфраструктуры проводятся для сохранения безопасности на дорогах. При обследованиях особое внимание уделяется обслуживанию дорог и тротуаров, а также объектам, связанным с обеспечением безопасности движения, таким как светофоры, дорожные знаки и ограждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
01 марта 2024, 16:07
Самые популярные троллейбусные маршруты назвали в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Свыше 670 тысяч жителей Химок воспользовались троллейбусами в январе и феврале. В округе назвали три самых популярных маршрута у горожан с начала 2024 года.

Самый популярный у пассажиров маршрут - № 202. Он следует от улицы Дружбы до метро «Планерная». Им воспользовались около 280 тысяч человек. Также у горожан популярны маршруты № 1 и № 203.

«С коллегами по депутатскому корпусу, представителями местной администрации и активными жителями регулярно проводим проверки работы троллейбусов. Обязательно отслеживаем соответствие расписанию, а также наполняемость маршрутов», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Дороги
01 марта 2024, 16:06
Компания «Мосавтодор» займется обслуживанием объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году
Пресс-служба Минтранса МО
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Компания «Мосавтодор» завершила подписание контрактов на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на региональных дорогах сроком на один год. В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что подрядная организация будет осуществлять широкий спектр мероприятий, направленных на обслуживание и поддержание в нормативном состоянии более 1,1 тысячи объектов.

Представители ведомства отметили, что в рамках контракта весной пройдут работы по техническому обслуживанию мостов, тоннелей, пешеходных переходов, водопропускных труб, а также эстакад и путепроводов.

Кроме того, планируется провести работы по предотвращению затоплений, очистке водопропускных труб и очистке резервуаров. В тоннелях проведут восстановление отделки и водоотводных лотков, гидроизоляции, освещения, систем пожаротушения и других технических устройств, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации.

Зимой предусмотрены работы по очистке сооружений от снега, пыли и грязи, обработке дорожных покрытий и тротуаров, ремонту трещин и мелких ям, покраске металлических перил, ограждений и других элементов, а также устранению недочетов в железобетонных конструкциях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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