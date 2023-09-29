Обязательную маркировку пива и сидра введут в Подмосковье с 1 октября

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Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, подчеркнул, что с 15 января 2024 года контрольно-идентификационный знак будет наноситься на другие упаковки пивных напитков, например, на алюминиевые банки.

«Это очень важный закон, мы в первую очередь думаем о наших жителях, об их безопасности и здоровье. Ведь употребление некачественных напитков влечет порой и к летальным последствиям», - отметил Керселян.

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