Обязательную маркировку пива и сидра введут в Подмосковье с 1 октября
С 1 октября в Московской области введут обязательную маркировку на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху в стеклянных или полимерных емкостях. Помимо этого, компании, осуществляющие их розничную продажу, должны будут представлять сведения об обороте напитков.
Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, подчеркнул, что с 15 января 2024 года контрольно-идентификационный знак будет наноситься на другие упаковки пивных напитков, например, на алюминиевые банки.
«Это очень важный закон, мы в первую очередь думаем о наших жителях, об их безопасности и здоровье. Ведь употребление некачественных напитков влечет порой и к летальным последствиям», - отметил Керселян.
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