Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024»

Во втором туре педагоги поделились методическими приемами, которые они успешно применяют в своей работе. Затем 15 финалистов участвовали в дискуссии на заданные темы. Ведущими педсовета стали победители и лауреаты конкурса предыдущих лет.

По результатам соревнований лауреатами второго тура областного конкурса стали: - учитель английского языка из городского округа Егорьевск Андрей Алексеев; - учитель начальных классов городского округа Серпухов Кристина Андрианова; - учитель географии городского округа Воскресенск Александр Бронников; - учитель английского языка городского округа Домодедово Анастасия Сапегина; - учитель физики городского округа Реутов Юрий Уробушкин.

Все лауреаты примут участие в заключительном этапе, который состоится в сентябре. Победитель представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года».

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.