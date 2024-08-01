01 августа 2024, 20:40

Обустройство сквера возле предприятия «ОКБ КП» началось в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах на улице Колпакова, вблизи здания предприятия «ОКБ КП», стартовали масштабные работы по благоустройству прилегающей территории. Она является популярной пешеходной зоной.

В сквере будут организованы новые дорожки, места для отдыха и современная система освещения. Кроме того, руководство «ОКБ КП» намерено установить стелу, отражающую историю предприятия и его традиции.

Отдельное внимание уделено зоне примыкания сквера к стенам гаражно-строительного кооператива, которые требуют улучшения. В этой связи разработаны предложения и эскизные проекты для размещения граффити на стенах в тематике кабельной и космической промышленности.

Место благоустройства посетили председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, заместитель главы округа Кирилл Дунаев, представители депутатского корпуса и специалисты профильных управлений, которые встретились с руководством и работниками.

Заместитель директора управления благоустройства администрации Мытищ Роман Комлев пояснил, что территория перед основным зданием «ОКБ КП» была занята самосевным ясенелистным кленом, который считается сорняком. В новом сквере планируется высадка благородных растений, кустарников и деревьев, что значительно улучшит внешний вид и экологическую обстановку района.

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Благоустройство Мытищи Парки
01 августа 2024, 21:45
Еще пять точек продаж арбузов и дынь открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Официальным началом сезона арбузов и дынь считается 1 августа. Приобрести бахчевые культуры можно в пяти санкционированных точках во всех микрорайонах Химок.

Крытые рынки и уличные ларьки находятся по адресам: улица Родионова, 4, улица 8 Марта, 6, улица Пожарского, 12, улица Жаринова, 8 и на пересечении улицы Маяковского и Новосходненского шоссе.

Основным ассортиментом являются арбузы и дыни из отечественных теплиц. Самым популярным считается сорт из Краснодарского края. Все перечисленные торговые точки обладают необходимыми сертификатами документацией и гарантируют качество и безопасность продукции.

Роспотребнадзор советует внимательно относиться к своему здоровью и приобретать овощи, фрукты и ягоды только в санкционированных местах. Сезон арбузов и дынь продлится до 31 октября.

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Еда Химки Продукты
01 августа 2024, 21:41
День профориентации прошел в детском лагере «Огонек» в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сотрудники «Метровагонмаша» рассказали о своей профессии отдыхающим в ведомственном лагере «Огонек» ребятам. В рамках мероприятия дети познакомились с деятельностью завода и холдинга, а также узнали о многообразии профессий, представленных на предприятии.

Участники программы «Кадровый резерв» рассказали о своих карьерных путях и поделились опытом работы. Для ребят были показаны имиджевые видеоролики, которые наглядно иллюстрировали жизнь и работу на заводе.

Работали секции тематического арт-пространства, проводились журналистская съемка и отрядные фотосессии, а также организовано тематическое радиовещание. Особой популярностью пользовался захватывающий квест с оригинальными творческими заданиями, который увлек ребят и позволил им проявить свои таланты.

Организаторы мероприятия отметили, что уже планируется новая встреча. Они уверены, что чем раньше юное поколение узнает о разнообразии сфер человеческой деятельности, тем легче им будет в будущем определиться с выбором профессии.

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Дети Мытищи Детские лагеря
01 августа 2024, 21:10
Детский сад «Радуга» в Мытищах откроют к 1 сентября
Пресс - служба Мытищи
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В Мытищах продолжается строительство нового детского сада на улице Медицинской, который сможет принять 320 детей. Работы на объекте ведутся с опережением графика, что подтверждено во время выездного совещания, проведенного исполняющим обязанности главы городского округа Мытищи Олегом Сотником.

Детский сад «Радуга» станет частью образовательного комплекса школы № 3 и откроет свои двери 1 сентября.

«Это тот случай, когда мы полностью довольны ходом работ. Наш местный застройщик „Инвест Строй“ всегда ответственно подходит к взятым на себя обязательствам. Мы видим высокую степень готовности, все сделано на высоком уровне и с опережением нормативных сроков», - отметил Олег Сотник.

Несмотря на то что проект называется реконструкцией, фактически здесь был построен новый объект. Старое здание, действовавшее с 1970 года, было демонтировано до уровня фундамента, и на его месте возвели новый корпус.

Генеральный директор компании «Инвест Строй» Альберт Чибухчян сообщил, что строители приложили все усилия, чтобы сдать объект к началу учебного года. Учреждение оборудовано по всем современным стандартам, в нем расположатся 13 групп, актовый и спортивный залы, пищеблок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Мытищи Детские сады
01 августа 2024, 20:01
Акция по сдаче старых вещей прошла в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В рамках партийного проекта «Чистая страна» местный координатор Алексей Лаптев и активисты партии «Единая Россия» провели акцию по сдаче ненужной одежды. Установленные по всему городу контейнеры позволяют жителям удобно и без лишних хлопот избавиться от старых вещей.

Партийный проект «Чистая страна» призывает всех граждан принять участие в экологических инициативах и внести свой вклад в сохранение природы. Организаторы отмечают, что участие в таких акциях способствует формированию культуры ответственного обращения с отходами.

«Этот проект является ярким примером того, как совместные усилия могут привести к реальным положительным изменениям. Экологические акции как нельзя лучше подходят для формирования активной жизненной позиции по отношению к окружающей среде», - отметил Алексей Лаптев.

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Мытищи Общественные акции

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