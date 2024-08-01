Обустройство сквера возле предприятия «ОКБ КП» началось в Мытищах

В сквере будут организованы новые дорожки, места для отдыха и современная система освещения. Кроме того, руководство «ОКБ КП» намерено установить стелу, отражающую историю предприятия и его традиции.

Отдельное внимание уделено зоне примыкания сквера к стенам гаражно-строительного кооператива, которые требуют улучшения. В этой связи разработаны предложения и эскизные проекты для размещения граффити на стенах в тематике кабельной и космической промышленности.

Место благоустройства посетили председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, заместитель главы округа Кирилл Дунаев, представители депутатского корпуса и специалисты профильных управлений, которые встретились с руководством и работниками.

Заместитель директора управления благоустройства администрации Мытищ Роман Комлев пояснил, что территория перед основным зданием «ОКБ КП» была занята самосевным ясенелистным кленом, который считается сорняком. В новом сквере планируется высадка благородных растений, кустарников и деревьев, что значительно улучшит внешний вид и экологическую обстановку района.

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