Обустройство барьеров от огня в лесах Подмосковья завершилось на 86%
Специалисты выполнили более чем на 86% противопожарные работы по устройству минерализованных полос в подмосковных лесах. Эти искусственные барьеры позволяют не допустить распространения огня на большие площади.
«Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1 500 километров минполос - это 86% от годового плана», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
Работники «Центрлесхоза» уже провели работы на территориях Волоколамского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Ступинского, Талдомского лесничеств.
Специалистах продолжают устраивать минерализованные полосы вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной не менее 1,4 метров в пяти лесничествах региона.
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