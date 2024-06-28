Обустройство барьеров от огня в лесах Подмосковья завершилось на 86%

Синоптики предупреждают, что в Московской области установится жаркая погода. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +30 градусов. На этом фоне Минтранс Подмосковья призывает воздержаться от вождения автомобилей при плохом самочувствии.

В ведомстве также напомнили, что в середине дня лучше ограничить пребывание на солнце и отказаться от поездок в активные солнечные часы.

«Помните, что влияние жары на организм похоже на действие алкоголя - скорость реакции и концентрация внимания снижаются, что может привести к дорожным авариям», - уточнили в Минтрансе.

Также перед поездкой следует проверить исправность кондиционера, а парковаться лучше в тени, накрыв автомобиль чехлом. Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне машине детей и животных - это крайне опасно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он напомнил, что в регионе регулярно закупают новый подвижной состав, открывают дополнительные маршруты. Появились выделенные полосы для автобусов.

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