18 декабря 2023, 13:37

Обученные собаки стали помощниками для детей с барьерами при обучении чтению в библиотеках Подмосковья

Студия свободного чтения детской библиотеки мкр. Рекинцо г. Солнечногорска
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Детям, которые испытывают трудности с чтением, в Подмосковье помогают специально обученные собаки-терапевты. Уникальный проект реализуется в шести библиотеках региона.

Занятия с собаками проводятся в шести библиотеках Подмосковья. Помимо собак-терапевтов, здесь практикуют встречи и с другими видами друзей человека. Например, в библиотеках Балашихи сотрудничают с учебно-кинологическим центром «Собаки-помощники инвалидов», а в Сергиево-Посадской библиотеке имени Горловского провели мероприятие, посвященное героическим подвигам собак во время Великой Отечественной войны.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что общение с обученными животными не только помогает детям научиться читать, но и приносит радость.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Создатели проекта «DogУрок», библиотечно-информационный центр в Одинцове и зоопсихолог Ника Могилевская начали совместную работу в 2020 году. Цель проекта - помочь детям преодолеть стеснение и нежелание читать. Этому способствуют собаки, прошедшие специальную подготовку. Питомцы внимательно слушают ребят, читающих вслух, не перебивают и не поправляют, тем самым помогают расслабиться. Присутствие четвероногих друзей создает атмосферу уюта и доброжелательности, способствуя более полноценному овладению навыком чтения.

Дети Собаки Животные
18 декабря 2023, 13:55
Депутаты и сотрудники администрации Одинцовского округа повысили квалификацию в МГИМО
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Учеба проходила на базе кампуса Московского государственного института международных отношений в Одинцове. Повышение квалификации прошли 108 сотрудников администрации округа и депутатов в составе 16 команд.

Удостоверения об успешном прохождении обучения вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«В обучении приняли участие сотрудники администрации, наших подведомственных учреждений, деятельность которых тесно связана с коммуникацией, взаимодействием с разными аудиториями. Это и работа с жителями, кадровая политика, и, конечно, организация выборов», - отметил Андрей Иванов.

Сотрудники администрации округа регулярно проходят повышение квалификации, осваивают новые технологии, методы работы и обмениваются опытом с коллегами.

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Одинцово Вузы Депутаты
18 декабря 2023, 13:49
Свыше 300 бесхозных энергообъектов Подмосковья ввели в эксплуатацию с начала года
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» выявляет бесхозные электрообъекты с 2013 года. За это время в 49 округах обнаружили свыше десяти тысяч таких объектов, почти все из которых уже передали в эксплуатацию.

С начала 2023 года в Подмосковье выявили 442 бесхозных электросетевых объекта, 337 из которых на данный момент уже находится в эксплуатации. В топ округов по данному направлению вошли Раменский округ, Люберцы, Балашиха, Мытищи, Чехов и Щелково.

Компания «Мособлэнерго» получает сведения о бесхозном имуществе от администраций и жителей Московской области. Отмечается, что процент износа большинства обнаруженных объектов достигает 70%, и сети требуют капитального ремонта.

Ранее Андрей Воробьев призвал быстрее обучать ИИ для поддержания порядка во дворах. Если разметить каждый двор, нейросеть сама сможет анализировать нарушения и моментально отправлять их в работу ответственным службам.

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Электричество
18 декабря 2023, 12:59
Еще 7 мостов отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту
Минтранс Подмосковья
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Капитальный ремонт семи мостов на региональных трассах завершился в Подмосковье. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Капремонт мостов завершен в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах», - рассказал заместитель председателя правительства Алексей Гержик.

До конца года дорожники планируют завершить первый этап ремонта путепровода через ж/д пути на улице Федотовской в Воскресенске и на мосту через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске.

Проезд уже открыт по мостам ручей у деревни Матюково в Ступине и через реку Вырку в Орехово-Зуеве и других местах. На всех семи сооружениях укрепили пролеты и опоры, положили новые переходные плиты, заменили ограждения и системы водоотвода. Мосты в Серебряных Прудах и Орехово-Зуеве, а также путепровод в Егорьевске перед началом работ полностью демонтировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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Строительство Дороги Ремонтные работы
18 декабря 2023, 12:57
Эксперты по оценке ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье подвели итоги работы за год
Министерство образования МО
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Совещание с председателями предметных комиссий Подмосковья прошло в АСОУ. На встрече подвели итоги работы за год. По критериям Рособрнадзора, предметные комиссии Московской области показали высокие результаты и набрали максимальное количество баллов.

Такая оценка говорит о высоком уровне подготовки экспертов, что, соответственно, является гарантом проверки работ участников ЕГЭ и ОГЭ строго в соответствии с критериями оценивания.

В предметную комиссию входят эксперты и специалисты, занимающиеся оценкой и анализом экзаменационных работ. Отмечается, что предметные комиссии Подмосковья по математике, химии и английскому языку вошли в пятерку лучших России.

«На совещании были даны рекомендации по подготовке экспертов и формированию составов предметных комиссий на 2024 год», - добавили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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Школьники Образование

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