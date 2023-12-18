Обученные собаки стали помощниками для детей с барьерами при обучении чтению в библиотеках Подмосковья

Занятия с собаками проводятся в шести библиотеках Подмосковья. Помимо собак-терапевтов, здесь практикуют встречи и с другими видами друзей человека. Например, в библиотеках Балашихи сотрудничают с учебно-кинологическим центром «Собаки-помощники инвалидов», а в Сергиево-Посадской библиотеке имени Горловского провели мероприятие, посвященное героическим подвигам собак во время Великой Отечественной войны.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что общение с обученными животными не только помогает детям научиться читать, но и приносит радость.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Создатели проекта «DogУрок», библиотечно-информационный центр в Одинцове и зоопсихолог Ника Могилевская начали совместную работу в 2020 году. Цель проекта - помочь детям преодолеть стеснение и нежелание читать. Этому способствуют собаки, прошедшие специальную подготовку. Питомцы внимательно слушают ребят, читающих вслух, не перебивают и не поправляют, тем самым помогают расслабиться. Присутствие четвероногих друзей создает атмосферу уюта и доброжелательности, способствуя более полноценному овладению навыком чтения.