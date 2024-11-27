27 ноября 2024, 09:34

Обучение по школьной программе обеспечат для пациентов медцентра Рошаля

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе и главврач Детского медцентра Татьяна Шаповаленко подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому они смогут обеспечить обучение для ребят на длительном лечении.

Как рассказали в учреждении, сотрудничество позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс благодаря проекту «Цифровая Гимназия». Дети смогут обучаться по школьной программе удаленно во время своего лечения в медцентре.

Кроме того, учреждение сотрудничает с гимназией в организации стажировок. Благодаря этому ученики могут получить практические навыки и погрузиться в профессиональную среду.

Больницы Врачи
27 ноября 2024, 10:46
Кровлю больницы в поселке Радовицкий под Шатурой отремонтируют к концу года
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Ремонт кровли амбулатории в поселке Радовицкий должны завершить по графику до конца 2024 года. Рабочие укрепят каркас, утеплят чердак и уложат металлочерепицу.

Работы проводят в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Ремонтные работы проводятся как внутри, так и снаружи кровли. Будет произведено укрепление каркаса, укладка металлочерепицы и утепление чердачного помещения, что в свою очередь исключит возникновение протечек», - рассказала заместитель главного врача по хозяйственной части Анна Баранова.

Программа «Здоровье Подмосковья» - одна из старейших в области. Реализацию контролирует губернатор Андрей Воробьев. В ее рамках строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и привлекают молодых специалистов.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Шатура
26 ноября 2024, 22:13
Более 30 остановок транспорта очистили от снега в Дубне в выходные
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В городском округе Дубна из-за сложных погодных условий и снегопада особенное внимание сотрудники коммунальных служб уделили уборке остановок общественного транспорта. За выходные они очистили свыше 30 таких площадок.

Снег убирают как на правом, так и на левом берегу Дубны. К девяти часам утра в воскресенье специалисты коммунальных служб очистили все остановки на правом берегу в трех локациях города: «Институтская часть», «Большая Волга», «Черная речка». В общей сложности они привели в порядок свыше 30 остановочных пунктов. Среди них ключевые районы Дубны: улица Боголюбова, Энтузиастов, Дмитровское шоссе, улица Мира и Строителей. Для оперативной и качественной уборки сотрудники коммунальных служб применяют современную технику и инструменты.

Напомним, в прошлом году администрация муниципалитета перестала привлекать подрядчиков для уборки города от грязи в теплое время года и снега зимой. По поручению руководителя муниципалитета эти задачи передали Муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-коммунальное управление». Такое решение помогло направить средства бюджета на развитие собственной коммунальной службы, создать новые рабочие места, приобрести технику для нужд города.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Дубна Снегопад
26 ноября 2024, 21:58
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 26 ноября фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, вечером непросто проехать в сторону Московской области. Автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
26 ноября 2024, 21:28
Андрей Воробьев: срок старта стройпроектов в Подмосковье снизят до полугода
Константин Семенец
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Благодаря Центру содействия строительства в Подмосковье сократился срок выхода на производственную площадку с трех лет до восьми месяцев. Об этом на открывшемся в Москве Международном форуме Финансового университета заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье оцифровали 57 услуг по строительству. Все они доступны на региональном сайте госуслуг.

«Это разрешение на строительство, получение техусловий и много другое. У нас этим занимается один офис - Центр содействия строительству. Ты туда приходишь и через непродолжительное время получаешь все необходимые документы, чтобы выйти на стройку. Когда мы начинали, этот срок составлял 3 года, а сейчас - всего восемь месяцев. Все делается в цифре - тебе не надо никуда приходить. Такие трансформации имеют очень важное значение для бизнеса - это совсем другие скорости, ты не застреваешь на низком старте, а быстро начинаешь реализовывать свою программу», - сказал Воробьев.

Но это еще не предел, в регионе планируется еще больше сократить срок выхода на строительство - до шести месяцев. А в индустриальных парках и особых экономических зонах разрешение на строительство выдают сразу, как только оформляется земля под застройку. Это стало возможным благодаря оптимизации и оцифровке услуг.

Также развитию экономики в Подмосковье способствует и высокий кадровый потенциал, и технологичная база, позволяющая реализовывать крупные проекты в разных отраслях.

«У нас традиционно был очень высокий технологический потенциал. Технологичность, инновации всегда служили таким джокером, конкурентным преимуществом. Люди, которые работают в наших городах и наукоградах, безусловно, дают высокий результат. В Подмосковье также очень серьезно представлена космическая и оборонная промышленность», - отметил губернатор.

Он добавил, что экономика развивается также благодаря удобной логистике, а президентские инициативы позволяют реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

«Только за этот и предыдущий годы было открыто большое количество объектов - это и М-11 до Санкт-Петербурга, и М-12 до Казани, и ЦКАД. У нас также строятся концессионные дороги. Вся эта инфраструктура работает и дает эффект - бизнесу всегда выгодно вкладываться туда, где есть электричество, газ, дороги, рынок сбыта, люди, владеющие технологиями», - подчеркнул глава региона.

Строительство Андрей Воробьев Бизнес Экономика

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