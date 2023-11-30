Обучение по противодействию терроризму и экстремизму провели для госслужащих Подмосковья

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Во время лекций участники узнали актуальные тенденции и угрозы терроризма, устройство системы противодействия терроризму в России, а также принципы деятельности рабочей группы по проведению профилактических мероприятий.

Помимо этого, госслужащим рассказали, как организовываются работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».