Обучение по профилактике падений и переломов прошло в госпитале ветеранов и войн в Подмосковье

Заведующая отделением гериатрии Светлана Свинина отметила, что в медучреждениях, оказывающих помощь взрослому населению, должны быть внедрены регламенты профилактики и регистрации падений.

Помимо этого, необходимо организовать образовательные мероприятия для медперсонала, так как падение - синдром, который складывается из многих факторов. При оказании помощи следует учитывать как внешние, так и внутренние причины.

По вопросам госпитализации в госпиталь ветеранов и войн следует обращаться по телефону: 8 (499) 670-93-32.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом. Каждый год там смогут лечить по полису ОМС 15 тысяч детей в возрасте до 18 лет, а еще 150 тысяч пациентов - консультировать.

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