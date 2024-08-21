Обучение по оплате коммунальных услуг на умном сервисе пройдет в Видном
Жителей Видного обучат оплачивать коммунальные услуги с помощью сервиса «Умная платежка». Консультация пройдет 25 августа в местном многофункциональном центре «Мои документы».
Сотрудники МФЦ Ленинского округа регулярно консультируют жителей по работе сервиса «Умная платежка». Они помогают установить приложение и рассказывают о его преимуществах.
Это один из сервисов личного кабинета «МосОблЕИРЦ Онлайн», который позволяет следить за балансом лицевого счета и историей начислений и платежей. Счет и документ об оплате можно скачать и распечатать.
«Подобные консультации вызвали огромный интерес у наших жителей, поэтому приняли решение провести подробное групповое обучение в нашем офисе. Любой житель, достигший 18-летнего возраста, может прийти и получить консультацию», - прокомментировал директор МФЦ Николай Бондаренко.
Отметим, что более трех тысяч человек уже обучились работе с умным сервисом с начала этого года. Ближайшее групповое обучение пройдет 25 августа в Видном в доме № 77 по Школьной улице.
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