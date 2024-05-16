Обучение по гериатрии прошло в подмосковном госпитале ветеранов войн

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Как рассказали в Минздраве Подмосковья, гериатрия занимается диагностикой, лечением и реабилитацией заболеваний у пожилых людей. Эта область медицины направлена на продление и повышение качества жизни таких пациентов.

«Гериатрия - самостоятельная медицинская специальность, для которой характерен междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Гериатрическая помощь оказывается преимущественно людям старше 65 лет», - рассказала заведующая отделением гериатрии Светлана Свинина.

Обратиться по по вопросам госпитализации в госпиталь жители могут по телефону +7 499 670-93-32.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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