Обучение общественных наблюдателей для выборов президента прошло в Красногорске

На семинаре с приветственным словом выступила руководитель штаба общественного наблюдения, первый заместитель Председателя ОПМО Татьяна Дмитриева.

Она отметила, что институт общественного контроля на выборах различных уровней стремительно развивается. Наблюдатели от ОПМО являются полноправными участниками избирательного процесса, и этот статус закреплен в федеральном законодательстве.

«Таким образом, доля жителей региона, которые хотя бы раз участвовали в наблюдении, растет с каждой выборной кампанией, что обеспечивает легитимность результатов, которая основывается на личном опыте участия в процессе, по сути, самих избирателей. Все это говорит о зрелости гражданского общества нашего региона», - добавила Татьяна Дмитриева.

Во время голосования штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Подмосковья будет работать в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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