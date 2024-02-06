06 февраля 2024, 14:10

Обучение информаторов перед президентскими выборами провели в Раменском

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В двух территориальных избирательных комиссиях Раменского городского округа провели масштабное обучение информаторов. Сообщать гражданам о предстоящий президентских выборах будут 600 человек.

В Раменском городском округе работают две территориальные избирательные комиссии. На семинаре по информированию населения о главных выборах страны членам избирательных комиссий рассказали о важности адресного информирования граждан, а также напомнили основные правила по работе с избирателями.

Информаторам рассказали о работе мобильных приложений, а также ответили на самые часто встречающиеся вопросы. Кроме того, членам избирательных комиссий выдали методички по работе с мобильным приложением, также подробную инструкцию по обходу избирателей.

Напомним, что адресное информирование жителей стартует 17 февраля и продлится до 7 марта.

Ранее президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко рассказал в интервью «360» , что лучшая избирательная кампания среди губернаторов в 2023 году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева.

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Выборы президента РФ Раменское
06 февраля 2024, 14:48
Подмосковные Минтранс и ГУСТ получили полномочия на эвакуацию машин из-за неправильной парковки
Unsplash
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Органы власти Московской области получили полномочия по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Теперь это могут делать не только сотрудники ГИБДД, но и Минтранс и ГУСТ.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов напомнил, что соответствующий закон приняли на федеральном уровне в 2023 году.

Теперь составлять административные протоколы будут представители Минтранса Московской области или ГУСТ. Информацию о собственниках автомобиля сотрудники будут получать по запросу в МВД.

«Благодаря этому решению, у властей региона появился инструмент, чтобы оперативно реагировать на жалобы наших жителей на неправильно припаркованные авто, которые зачастую перекрывают въезды во двор, мешают проезду экстренных служб», - подчеркнул Баранов.

Напомним, штраф за неправильную парковку составляет 1,5 тысячи рублей.

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Мособлдума
06 февраля 2024, 14:47
Планы модернизации теплосетей разработали в Воскресенске и Сергиевом Посаде
Автор фото: Александра Степанова
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Модернизацию теплоснабжения в Сергиевом Посаде и Воскресенске обсудили на региональном штабе под руководством вице-губернатора Евгения Хромушина. Мероприятие состоялось 6 февраля в правительстве Подмосковья.

Среди районов, требующих особого внимания в Воскресенске, отметили микрорайоны Лопатинский и Цемгигант, а также город Белоозерский.

В Сергиевом Посаде предлагается выполнить мероприятия на объектах теплоснабжения в поселках Заречный, Реммаш и Конкурсный, в также в деревне Путятино. Нуждается в модернизации и котельная дома-интерната по улице Пограничной, а также ряд других объектов.

Администрациям городских округов поручили проработать проблемные вопросы и оценить необходимость модернизации по всем перечисленным адресам. В ближайшее время в муниципалитеты приедут рабочие группы для помощи в этой работе.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отметил, что в регионе организованы четыре рабочие группы по теплоснабжению. Сейчас формируется план мероприятий, который необходимо реализовать до начала отопительного сезона 2024 года. Вместе с этим готовится список работ на три годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Воскресенск
06 февраля 2024, 14:46
Готовность детского сада в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе превысила 60%
пресс-служба администрации городского окрруга Балашиха
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Строительство детского сада продолжается в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе. Готовность объекта достигла 61%. Учреждение введут в эксплуатацию в 3-м квартале 2024 года.

В детском саду планируют открыть 15 групп. В каждой из них будут спальни, игровые, раздевалки, буфеты и туалеты. Там также появится физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и кухня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На стройплощадке уже установили монолитный каркас здания и ограждающие конструкции. Продолжаются работы по гидроизоляции кровли, наружного фасада, монтажу окон и прокладке наружных сетей.

Строительство Детские сады Балашиха
06 февраля 2024, 14:44
Число «Мегабаков» для утилизации крупного мусора вырастет до 100 в Подмосковье в 2024 году
Мин ЖКХ
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Губернаторская программа по увеличению объема сбора вторичного сырья в Московской области «Мегабак» в 2024 году отметит пятилетний юбилей. За первую пятилетку работы проект стал по-настоящему народным.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, количество специализированных площадок социального проекта в 2024 году планируется увеличить до 100, так как жители обращаются к организаторам с просьбами установить площадки поближе к их домам.

По словам председателя Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилии Беловой, «Мегабак» должен быть ближе к людям, а также быть удобным для сдачи и сбора вторичных ресурсов, поэтому в каждом округе региона планируется построить еще площадки.

«В Московской области есть городские округа, где оборудовано уже по две площадки - например, в городских округах Балашиха, Серпухов, Истра, Химки. В больших округах, конечно, одной площадки мало, иногда административная территория муниципалитета - это полтора часа езды на автомобиле. Поэтому количество площадок программы „Мегабак“ будет расти, на это есть запрос людей», - рассказала Белова.

Жители Подмосковья, которые приносят игрушки, мебель, предметы интерьера, могут или обменять ненужные вещи, или просто оставить, тем, кто нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Экология

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