Обучающую программу для предпринимателей «Экспортный форсаж» проведут в Подмосковье

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Принять участие в программе могут как начинающие, так и действующие экспортеры. Интенсив поможет разобраться в принципах экспортной работы, научит основам международного бизнеса и даст практические знания для успешного выхода на зарубежный рынок.

Обучение пройдет в очном и заочном форматах. Узнать подробности можно по телефону +7 (906) 831-23-14 у куратора проекта Дианы Габитовой. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».