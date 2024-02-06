06 февраля 2024, 10:21

Обучающую программу для предпринимателей «Экспортный форсаж» проведут в Подмосковье

Мининвест
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Регистрация на образовательный акселератор «Экспортный форсаж» открылась в Подмосковье для компаний малого и среднего бизнеса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Принять участие в программе могут как начинающие, так и действующие экспортеры. Интенсив поможет разобраться в принципах экспортной работы, научит основам международного бизнеса и даст практические знания для успешного выхода на зарубежный рынок.

Обучение пройдет в очном и заочном форматах. Узнать подробности можно по телефону +7 (906) 831-23-14 у куратора проекта Дианы Габитовой. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
06 февраля 2024, 10:36
Общественную баню капитально отремонтировали в Серебряных Прудах
Телеканал «360»
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После капитального ремонта открылась баня в селе Узуново в городском округе Серебряные Пруды. Зданию общественной парной уже 85 лет, к юбилею его обновили и перестроили.

В эту общественную баню ходят не только местные, но и горожане, и жители соседних поселений. Стоимость посещения - 330 рублей. Для пенсионеров, ветеранов и детей действует скидка 50%.

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Сельскую баню буквально построили заново: от старого здания остались только стены. Строители отремонтировали кровлю, сделали новые душевые, раздевалки.

«Полностью переделаны все коммуникации, сделаны пристройки: где располагается бассейн и на входную группу. Полностью переделана сауна, все элементы внутри новые», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Серебряные пруды
06 февраля 2024, 10:30
Свыше 800 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Красногорске
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Свыше 800 молодых спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Крещенские морозы». Турнир прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали воспитанники спортшкол от восьми до 14 лет из Красногорска, Дубны, Одинцова, Химок и других округов региона. Они состязались на дистанциях от 700 метров до трех километров.

Узнать результаты заездов можно по ссылке.

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Спортсмены
06 февраля 2024, 10:09
Соревнования по лыжным гонкам среди пенсионеров прошли в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Соревнования «Серебряная лыжня» прошли в Лобненском лесопарке. Участие в заездах приняли около 30 пенсионеров округа.

Самым старшим участником лыжной гонки в Лобне стал Борис Ложников. Ему 87 лет. Горные лыжи - его хобби, как и рисование акварелью. Жители округа знают Бориса Николаевича по его картинам, которые даже выставлялись в местной художественной галерее.

По итогам соревнований лучших спортсменов наградили памятными дипломами. Всех участников заездов угостили чаем с пирожными и баранками.

Организаторами «Серебряной лыжни» выступил городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также местное отделение Союза пенсионеров Подмосковья и комитет по физкультуре и спорту администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Лобня Пенсионеры
06 февраля 2024, 10:06
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 6 февраля
Unsplash
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Утром 6 февраля пробки на подмосковных дорогах составили четыре балла. Водителей призвали быть внимательными, воздержаться от резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Можайском и Каширском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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Пробки Дороги

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