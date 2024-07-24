Обучающий семинар провели для председателей ТИК в Подмосковье к выборам 6–8 сентября

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в Совет депутатов городских округов. На них будут использовать Интерактивный рабочий блокнот - систему, позволяющую оптимизировать работу избирательных комиссий. В нем содержатся шаблоны необходимых документов, памятки и нормативно-правовая база.

В минувший вторник, 23 июля, системные администраторы и председатели ТИКов прошли обучение по работе с ИРБ. Спикерами стали заместитель начальника Управления информатизации - Информационного центра Мособлизбиркома Виталий Дуденков и председатель УИК № 987 Коломны Евгений Титков.

«Слушатели узнали и вспомнили, как устроен интерфейс блокнота, чем отличается руководство для пользователя и администратора, как ИРБ помогает в учете расходов, где находятся шаблоны документов и многое другое», - рассказали в Мособлизбиркоме.

Узнать больше о работе ИРБ можно в Telegram-канале.

Ранее Мособлизбирком провел обучающий семинар о принципах работы дистанционного голосования.

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