Обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах президента прошел в Звездном Городке

В роли эксперта выступил член Общественной палаты Московской области Александр Макаров. Он возглавит работу группы видеоконтроля регионального Штаба общественного наблюдения в дни голосования.

«На обучающих семинарах мы подробно рассказываем, кто такие наблюдатели, как они могут следить за процессом голосования, подсчетом голосов и определением результатов выборов. Важно акцентировать внимание на том, что не входит в зону компетенций наблюдателя. Например, наблюдатели не имеют права агитировать, выдавать избирательные бюллетени, принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, совершать действия, нарушающие тайну голосования и препятствующие работе избирательной комиссии», - рассказал Александр Макаров.

Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать круглосуточно на выборах президента.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».