25 декабря 2023, 12:27

Обучающий проект по основам медциинского менеджмента завершился в МОНИКИ

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
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Образовательный проект по основам менеджмента в учреждениях здравоохранения завершился в МОНИКИ. Дипломы о прохождении программы переподготовки получили около 150 человек. Среди них — заместители главных врачей, начальники структурных подразделений и заведующие отделениями больниц региона.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программа была направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей учреждений. Ее разработали с привлечением федеральных и региональных экспертов. По словам директора учреждения Константина Соболева, курс охватил полный комплекс необходимых знаний ресурсов для повышения качества работы медорганизаций. Особое внимание уделили развитию лидерских качеств и навыкам кризис-менеджмента.

Участники обучения узнали о стратегическом и финансовом менеджменте в игровой, командной и личностной работе. Много внимания уделили грамотному распределению обязанностей.

Как отметила заведующая кафедрой правовой медицины МОНИКИ Нина Суслонова, программа включила в себя 280 лекционных часов, а также тренинги, работу над бизнес-проектами и многое другое.

«Материал подавался современно, часто с практической отработкой в группах, поэтому и лекторы, и слушатели были не просто вовлечены в образовательный процесс, а погружены в него досконально. Поздравляю выпускников с началом нового трудового этапа. Уверена, полученные знания обязательно помогут повысить качество и доступность медицинской помощи на местах», - отметила она.

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Здравоохранение Больницы Врачи Медицина
25 декабря 2023, 12:37
Безопасность 12 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
Фото Минэкологии
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Инспекторы гостехнадзора проверили безопасность 12 аттракционов в Подмосковье за неделю. Работы провели в Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде и других округах. Нарушений в их работе не вывели.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проверку прошли девять зимних горок и три аттракциона в крытых парках развлечений.

«Инспекторы гостехнадзора в зимний период не забывают о развлекательных технических средствах, функционирующих в торговых центрах, которым снег и мороз не страшны. Такие аттракционы, как и зимние горки должны своевременно проверяться, недочетов в их работе быть не должно, так как от этого зависит здоровье наших граждан», - сказал он Неделей ранее инспекторы выявили две незарегистрированные зимние горки во Власихе и Павловском Посаде.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки
25 декабря 2023, 12:34
Размер минимальной зарплаты установили в Подмосковье на 2024 год
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В Московской области установили минимальную заработную плату на 2024 год. Ее размер составил 21 тысяча рублей. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

При этом величина федерального минимального размера оплаты труда - 19 242 рублей, добавили в ведомстве.

Установленный размер зарплаты согласовали правительство Подмосковья, союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединения работодателей региона. Документ распространяется на всех работодателей области, кроме финансируемых из федерального бюджета.

«Работник, получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию», - уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Зарплаты
25 декабря 2023, 12:29
Зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик принял участие в акции «Елка желаний»
Пресс-служба правительства МО
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В Московской области проходит благотворительная акция «Елка желаний». В ней поучаствовал зампред правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Одну из елок с желаниями детей установили в Доме подмосковного правительства.

«Новогодняя елка - это то место, где осуществляются мечты наших детей. Сегодня мне выпала возможность исполнить желание тринадцатилетнего Сергея из Донбасса, который мечтает о ноутбуке», - заявил Гержик.

Акцию проводят в России с 2018 года. Неравнодушные жители страны исполняют желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или с особенностями здоровья. В этом году свои мечты загадывали и ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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Благотворительность
25 декабря 2023, 11:55
Росгвардия задержала подозреваемого в избиении в Ступине
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемого в избиении своих знакомых. Он ударил ножом приятеля и избил двух женщин в жилом доме в Ступине.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы прибыли на место происшествия после сообщения о драке в одной из квартир жилого дома. В ходе конфликта 54-летний мужчина нанес побои двум женщинам и ударил ножом своего знакомого. Пострадавшему оказали первую помощь, а злоумышленника задержали и передали полиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Ступино

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