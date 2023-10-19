Обучающий курс для культурных работников запустят в Подмосковье

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«Мы стремимся постоянно повышать квалификацию наших специалистов, а также развивать инфраструктуру, чтобы предложить жителям все необходимые условия для творческого и интересного времяпрепровождения», - рассказал замминистра Олег Дядьков.

Участники курса поработают с федеральными экспертами, посетят лучшие учреждения культуры Москвы и Подмосковья, узнают о новых технологиях, которые можно будет применить в работе.

Сейчас в регионе функционируют 905 ДК. Они ведут около 12 тысяч различных кружков по интересам, их посещают около 240 тысяч человек.

В этом году программу развития компетенций пройдут 15 управленческих команд учреждений данной сферы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».