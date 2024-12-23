23 декабря 2024, 15:48

Обсуждение проекта бюджета на 2025–2027 год прошло в деревне Соколово

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Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и планового периода 2026–2027 прошли в Соколовском территориальном управлении под Солнечногорском. Жители активно делились своими предложениями по развитию округа и оптимальному распределению бюджетных средств.

Такой формат обсуждений стал новшеством для Солнечногорска и дополнил традиционные публичные слушания. Он предоставляет возможность гражданам напрямую сообщать властям о конкретных потребностях своих деревень и поселков.

Первый заместитель главы округа Николай Минаев подчеркнул, что социальная сфера остается приоритетом, на которую будет направлено более 46% бюджета. Более 33% средств предусмотрено для жилищно-коммунального хозяйства. Также продолжится масштабная работа по модернизации котельных, сетей и улучшению качества водоснабжения.

Жителям рассказали о проделанной работе в Соколовском территориальном управлении за 2024 год: капитальный ремонт котельной в Марьино, установка уличного освещения на улице Прохладной в Соколово, ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в Миронцево, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Новой и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Лыткино. Также улучшили дорогу к церкви-часовне Иулии Анкирской, обустроили тротуары на участках Лопотово-Полежайки и вдоль Пятницкого шоссе в Соколово, установили два остановочных павильона в Исаково и «лежачих полицейских» в Новой и Лопотово.

«Развитие территориального управления Соколовское в 2024 году - это пример того, как эффективно распределенные ресурсы дают ощутимые результаты для жителей», - отметил Николай Минаев.

Среди подтвержденных бюджетом планов - капитальный ремонт сетей в Лыткино, Марьино, Новой и Соколово, а также модернизация коммуникаций и котельной в Миронцево. Кроме того, запланирована реконструкция подъездной дороги длиной 1,2 километра к СНТ «Лесные Озера», «Мельник», «Ромашка» и «Фрегат», обустройство контейнерных площадок в Алексеевском, Малых Бережках, Повадино и Трусово, а также меры по борьбе с борщевиком и другие инициативы.

«Больше года, как меня назначили старостой. С администрацией мы в постоянном взаимодействии, но такой формат общения - в новинку. Мне стало понятнее, какие сферы улучшаются, что делается. Если говорить о моем населенном пункте, у нас сделали освещение. А в следующем году решат вопрос с контейнерной площадкой», - поделился староста деревни Трусово Владислав Козлов.

Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Пешковское, Поварово, Ржавки-Менделеево и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

Благоустройство ЖКХ Солнечногорск Строительство Дороги Ремонтные работы
23 декабря 2024, 17:13
Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подведут в Лобне 25 декабря
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Глава городского округа Анна Кротова провела очередное оперативное совещание с заместителями и руководителями профильных служб. На нем обсудили итоги работы за неделю и предновогодние планы.

В Лобне провели большую работу по украшению к празднику общественных территорий, дворов и многоквартирных домов. Анна Кротова отметила, что управляющие компании создали жителям отличное настроение и пообещала отметить призом зрительских симпатий лучшую УК. 25 декабря также определят победителей конкурса на лучшее праздничное оформление торговых объектов и учреждений образования.

Планируется до Нового года закончить ремонт в многофункциональном центре на улице Ленина и открыть его для посетителей.

На совещании также обсудили поступающие от жителей Лобни обращения по вопросам заливки катков. Анна Кротова объяснила, что пока погодные условия не позволяют порадовать любителей катания на коньках. «Как только установится стабильная минусовая температура - начнем заливать», - сказала глава городского округа.

Благоустройство Лобня Новый год
23 декабря 2024, 17:13
Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Дубае
Медиасток.рф
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Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку Gulfood. На ней представят продукты и напитки. Мероприятие пройдет в Дубае с 17 по 21 февраля.

Как рассказали в региональном Мининвесте, Gulfood - это крупнейшая выставка пищевой промышленности в мире. Ежегодно на ней собираются тысячи гостей из разных стран. Выставка охватит темы напитков, халяльных и органических продуктов, и также кухонным и упаковочным оборудованием и многое другое.

Участие подмосковных предпринимателей организует Фонд поддержки экспорта.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 28 декабря по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении новых инвесторов. Так, в 2025 году в регионе откроют пять новых индустриальных парков.

Поддержка предпринимателей в Московской области
23 декабря 2024, 16:26
«Видим профессионализм». Андрей Воробьев — о работе прокуратуры Подмосковья
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за сотрудничество в 2024 году. Во время традиционного обращения к жителям он также отметил профессионализм прокуратуры, благодаря которому удается находить понимание по самым разным вопросам.

«Безопасность - это базовая потребность. Мы прекрасно понимаем, какая нагрузка ложится на наше управление внутренних дел. Понимаем, насколько важно в городах видеть все вызовы. Хочу поблагодарить весь наш большой коллектив полиции за желание работать по-современному, по-умному», - сказал Воробьев.

На улицах городов появляется все больше камер, подключенных к системе «Безопасный регион». Кроме того, полиция выделяет наиболее опасные территории и уделяет им повышенное внимание.

«Хочу также слова благодарности сказать нашей прокуратуре. Все важные вопросы мы проговариваем и чувствуем профессионализм не только в знании юриспруденции, но и в теплоснабжении или вопросах, которые требуют очень важных решений. Когда мы находим понимание, это совсем другие скорости реализации», - добавил губернатор.

Он отметил, что весь правоохранительный блок, а также спасатели стараются делать все, чтобы соответствовать вызовам нового времени.

Андрей Воробьев
23 декабря 2024, 16:25
Лучших работников энергетической промышленности наградили в Чехове
Медиасток.рф
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Торжественное мероприятие прошло в администрации муниципалитета. С профессиональным праздником поздравили тех, кто обеспечивает свет и тепло в домах и уверенность в завтрашнем дне.

Их работа в прямом смысле освещает путь к новым горизонтам, вдохновляет на развитие и инновации. Среди тех, кто работает с юного возраста в этой отрасли, - начальник ремонтно-эксплуатационного участка предприятия «ЖКХ городского округа Чехов» Любовь Дудова.

«Начинала свой жизненный путь в 22 года с оператора в котельной, ну и доросла до начальника ремонтно-эксплуатационного участка. Работу люблю, город свой тоже люблю, мы по-другому не можем. Люди хотят иметь тепло, хотят, чтобы была горячая вода и в квартирах было комфортно, поэтому 24 часа в сутки мы всегда на работе», - поделилась Любовь Дудова.

Профессия энергетика требует не только высокой квалификации, но и большой ответственности - от проектирования и строительства электростанций до обслуживания сложного оборудования и распределения электро- и теплоэнергии. Эти специалисты часто работают в тяжелых условиях, подвергаясь рискам. Замечать и отмечать их работу особенно важно. Поэтому День энергетика - это не только праздник для профессионалов, но и повод выразить благодарность за труд, который они выполняют ежедневно, находясь на страже энергопромышленности. Лучшим работникам отрасли на празднике вручили награды.

Праздники Чехов

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