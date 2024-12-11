Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате в деревне Кривцово

«Много что делается, модернизируется. В этом году по заявке жителей дома № 24 поставили такую хорошую детскую площадку, я даже не ожидал. Наши дома успешно прошли подготовку к осенне-зимнему периоду. Работы ведутся, люди все видят», - поделился житель деревни Кривцово, член Солнечногорского отделения Ассоциации советов председателей многоквартирных домов Сергей Малышкин.

в ближайшие годы предусмотрены капитальный ремонт школы в Обуховке, обновление сетей водоснабжения в Колтышево и Стрелино, а также ремонт колодцев в Климово, Логиново, Обухово и Ожогино. Запланировано благоустройство дворовых территорий в деревнях Кривцово и Якиманское и пешеходных коммуникаций в Кривцово и Стрелино, ремонт семи дорог общей протяженностью 5600 метров, установка и ремонт контейнерных площадок в десяти населенных пунктах, очистка пруда от мусора в Шапкино и покос борщевика на площади почти 15 гектаров.

Ранее общественные обсуждения состоялись в территориальных управлениях Андреевка, Поварово и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что бюджет ориентирован на социальные нужды. Значительные средства будут направлены на поддержку жителей, развитие коммунальной инфраструктуры и создание комфортной среды для жизни, спорта и образования.

«Социальная сфера всегда остается приоритетом нашего бюджета. На 2025 год запланированы значительные меры поддержки, которые позволят улучшить жизнь наших жителей и обеспечить помощь наиболее уязвимым категориям», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также рассказал о выполненных работах в населенных пунктах Кривцовского территориального управления. В 2024 году отремонтировали дороги в деревнях Квашнино, Логиново и Никулино, обновили детские площадки в Колтышево и Крицвово, а также обустроили тротуары к детскому саду № 47 и у дома № 11 в Кривцово. Кроме того, проведена очистка прудов в Обухово и Стегачево.