11 декабря 2024, 19:46

Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате в деревне Кривцово

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Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли в Кривцовском территориальном управлении. Жителям рассказали, что планируется модернизировать, отремонтировать и благоустроить, а также рассмотрели их предложения.

«Много что делается, модернизируется. В этом году по заявке жителей дома № 24 поставили такую хорошую детскую площадку, я даже не ожидал. Наши дома успешно прошли подготовку к осенне-зимнему периоду. Работы ведутся, люди все видят», - поделился житель деревни Кривцово, член Солнечногорского отделения Ассоциации советов председателей многоквартирных домов Сергей Малышкин.

в ближайшие годы предусмотрены капитальный ремонт школы в Обуховке, обновление сетей водоснабжения в Колтышево и Стрелино, а также ремонт колодцев в Климово, Логиново, Обухово и Ожогино. Запланировано благоустройство дворовых территорий в деревнях Кривцово и Якиманское и пешеходных коммуникаций в Кривцово и Стрелино, ремонт семи дорог общей протяженностью 5600 метров, установка и ремонт контейнерных площадок в десяти населенных пунктах, очистка пруда от мусора в Шапкино и покос борщевика на площади почти 15 гектаров.

Ранее общественные обсуждения состоялись в территориальных управлениях Андреевка, Поварово и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что бюджет ориентирован на социальные нужды. Значительные средства будут направлены на поддержку жителей, развитие коммунальной инфраструктуры и создание комфортной среды для жизни, спорта и образования.

«Социальная сфера всегда остается приоритетом нашего бюджета. На 2025 год запланированы значительные меры поддержки, которые позволят улучшить жизнь наших жителей и обеспечить помощь наиболее уязвимым категориям», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также рассказал о выполненных работах в населенных пунктах Кривцовского территориального управления. В 2024 году отремонтировали дороги в деревнях Квашнино, Логиново и Никулино, обновили детские площадки в Колтышево и Крицвово, а также обустроили тротуары к детскому саду № 47 и у дома № 11 в Кривцово. Кроме того, проведена очистка прудов в Обухово и Стегачево.

Благоустройство ЖКХ Солнечногорск Дороги Ремонтные работы
11 декабря 2024, 19:54
Школьники из Истры посетили музей «История Мироздания» в Дедовске
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На минувших выходных ученики Павловской школы отправились в увлекательный поход, который стал для них настоящим испытанием на прочность и сплоченность. Восемнадцать юных туристов доказали, что природа не знает плохой погоды для настоящих энтузиастов.

Путешествие началось с посещения музея «История Мироздания» в городе Дедовск. Здесь ребята с интересом изучали тайны Вселенной, погружаясь в мир науки и открытий. Экскурсия подарила школьникам множество новых знаний и вдохновения для дальнейшего пути.

После визита в музей команда отправилась в лесной массив у площади Миитовская. Несмотря на обильный снегопад, школьники развернули лагерь, где смогли разжечь костер и приготовить горячий обед. Это стало настоящим вызовом, который они преодолели благодаря дружбе, взаимовыручке и командному духу.

Этот поход стал для учеников не просто прогулкой по зимнему лесу, а настоящим уроком единства, силы воли и любви к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что свыше 70 школ и детских садов построят в Подмосковье в этом году.

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Истра Школьники Походы
11 декабря 2024, 19:36
Школьникам в Истре организовали экскурсию в музей истории МВД
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Школьники из Истры увидели экспонаты музея истории ОМВД. Детям подробно рассказали о создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского.

На экскурсии школьники смогли увидеть множество экспонатов, включая материалы, связанные с военными событиями: фотографии, документы, форму, награды и даже мотоцикл. Они не только демонстрируют историю полиции, но и помогают детям лучше понять, как менялась работа правоохранительных органов с течением времени и что это очень уважаемая профессия.

Роман Новиков, член Общественного совета при ОМВД округа, подробно рассказал детям об истории создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского. Он подчеркнул, что работа в полиции требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств, таких как честность, справедливость и готовность прийти на помощь.

Еще в музее есть экспонаты времен Великой Отечественной войны, здесь рассказали ребятам истории о подвигах, совершенных сотрудниками ОМВД в то время.

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Дети Истра Музеи Школьники Полиция
11 декабря 2024, 18:32
Житель Чехова получил премию «Гордость Подмосковья» за достижения в спорте
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В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие «Гордость Подмосковья», на котором более 200 семей были награждены за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Среди отмеченных — ученик средней школы № 1 городского округа Чехов Демьян Троянов.

Демьян получил благодарность от Министра физической культуры и спорта Московской области за свои спортивные успехи. Юноша занимается водным поло во Дворце спорта «Олимпийский имени Максимова» и уже добился значительных результатов. В апреле этого года он вместе с командой стал чемпионом на Первенстве Московской области, а также неоднократно занимал призовые места на различных соревнованиях.

На мероприятии Демьян присутствовал вместе с мамой. Его отец, Дмитрий Троянов, погиб в ноябре 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. После этой трагедии Демьян и его старший брат стали главной поддержкой и опорой для своей мамы.

Старший брат Демьяна, Дмитрий, окончил школу с золотой медалью и сейчас учится на третьем курсе МГТУ имени Баумана. С детства он увлекался хоккеем и плаванием, а также имеет множество наград за спортивные достижения.

История семьи Трояновых - это пример силы духа, целеустремленности и любви к спорту. Демьян продолжает радовать близких своими успехами и вдохновлять окружающих на новые свершения.

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Спортсмены Чехов
11 декабря 2024, 18:24
Пожарно-тактические учения прошли в Чехове
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На территории производственного комплекса «Шаттдекор» в городском округе Чехов прошли пожарно-тактические учения, в которых приняли участие все подразделения Чеховского пожарно-спасательного гарнизона. Заместитель главы округа Павел Сибарсов, по поручению Михаила Собакина, лично оценил процесс и результаты тренировок.

Сценарий учений предполагал возникновение пожара в производственно-складском здании, где остались заблокированные люди. На место происшествия оперативно прибыл расчет, который провел разведку ситуации. Газодымозащитная служба сосредоточилась на поиске и спасении пострадавших, а сотрудники пожарной части № 79 приступили к тушению огня и предотвращению его распространения.

По итогам учений Павел Сибарсов отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Регулярные тренировки экстренных служб в округе помогают отработать действия в различных чрезвычайных ситуациях и способствуют повышению уровня пожарной безопасности.

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Спасатели Чехов

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