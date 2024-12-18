Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате поселке Ржавки

Новый формат обсуждения бюджета стал дополнением к традиционным публичным слушаниям. Глава Солнечногорска Константин Михальков отметил, что в ближайшие годы ожидается рост доходов благодаря привлечению инвесторов и поддержке малого и среднего бизнеса. При этом бюджет останется социально ориентированным, и значительная часть средств будет направлена на повышение качества жизни: выплаты гражданам, обеспечение жильем и улучшение коммунальных услуг.

«Представленный бюджет - это результат совместной работы, где главными приоритетами остаются интересы жителей. Мы продолжим укреплять наши успехи и реализовывать проекты, которые делают нашу территорию комфортной для жизни», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Ржавках-Менделеево в 2024 году обустроили тротуары, пешеходные дорожки и парковки, заасфальтировали входную группу детского сада № 14, отремонтировали внутриквартальные дороги, а также установили новую детскую игровую площадку в Менделеево.

В течение ближайших трех лет в территориальном управлении запланированы капитальный ремонт сетей водоснабжения, строительство блочно-модульной котельной и станции водоподготовки на водозаборном узле. Для создания комфортной городской среды будет благоустроен сквер с велосипедным маршрутом в Менделеево, а также дворы, детские площадки, пешеходные дорожки и контейнерные площадки. Кроме того, для Менделеевской средней школы будет приобретено музыкальное и звуковое оборудование.

«Нас, жителей поселка, больше всего интересовали вопросы тепла. Нам все прояснили и стало понятно, как будет развиваться, когда и за счет чего. Спасибо за такой формат общения с людьми», - отметил житель Валерий Захаров.

Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Пешковское, Поварово и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.