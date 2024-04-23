23 апреля 2024, 17:31

Обслуживание и ремонт стадиона «Москвич» провели в Лобне

Читайте нас в: Google Новости

В ходе традиционного утреннего обхода территорий города глава Лобни Анна Кротова посетила стадион «Москвич». Она оценила выполнение ранее поставленных задач.

Сейчас там работает насос для откачки воды, в планах - установка приемного колодца. Продолжается ремонт дренажной системы вокруг футбольного поля, осталось завершить работу на участке длиной 100 метров. Кроме того, покрашены трибуны, приведены в порядок кресла и обновлена разметка на спортивной площадке.

Также в ходе своего традиционного утреннего обхода территорий города Анна Кротова посетила дом № 18 по улице Победы.

«Претензий к чистоте и содержанию территории нет. Однако на контейнерной площадке обнаружен поврежденный контейнер. Мы уже связались с оператором по его замене. Также заметили, что двор напротив не убран», - поделилась Анна Владимировна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня
23 апреля 2024, 18:37
Подмосковные борцы завоевали 5 медалей на первенстве России
Федерация спортивной борьбы России
Читайте нас в: Google Новости
Представители Московской области выиграли пять наград на первенстве России по борьбе. В копилке Московской области серебро и четыре бронзы.

​В весовой категории до 60 килограммов второе место занял Михаил Шелякин. На третью ступень пьедестала в категории до 63 килограммов взошел Салим Казмахов. Бронзовая награда в весе до 67 килограммов досталась Муслиму Исаеву, до 77 килограммов - Равдану Джуджинову, до 97 килограммов - Алексею Милешину.

Напомним, первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет проходило с 18 по 22 апреля в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
23 апреля 2024, 18:32
Ежегодный праздник «За честь лицея» прошел в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне состоялся ежегодный праздник «За честь лицея». Уже более 25 лет эта традиция объединяет всех причастных к учебному заведению.

Администрация лицея подвела итоги прошедшего учебного года. Выдающихся лицеистов и педагогов отметили и наградили. В рамках мероприятия, ученики и ученицы продемонстрировали свои таланты в ярких концертных номерах. Представленные категории наград широко охватили все сферы учебной и воспитательной деятельности учебного заведения.

К лицеистам обратился первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев. Он поздравил всех, кто получил дипломы, кубки и призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Лобня Школьники
23 апреля 2024, 18:29
Системы теплоснабжения в Зарайске модернизируют
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Масштабная модернизация систем теплоснабжения пройдет в Зарайске. Объем финансирования для реализации проектов превышает один миллиард рублей.

В рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и сферы обращения с отходами» на период 2023–2028 годов планируется провести реконструкцию и ремонт значительного количества участков тепловых сетей для повышения качества и надежности коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Среди населенных пунктов, где будут проводиться работы, деревни Зименки, Гололобово, Алферьево, Дуравна, Менлюкино, село Макеево, Чулки-Соколово, поселки Октябрьский, Текстильщики, 33СМ и другие.

В мае–июне планируется проводить опрессовку сетей теплоснабжения, результаты которой определят необходимость внесения дополнительных мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей в госпрограмму. В частности, планируется провести опрессовку сетей от котельной в городе Зарайск по улице Октябрьской до Южного квартала.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что предстоит большой объем работы. Наибольшее внимание уделяется опрессовке сетей для обеспечения безопасности и надежности коммунальной инфраструктуры. После завершения отопительного сезона планируется протестировать 310 километров сетей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Зарайск
23 апреля 2024, 18:20
Гимнастки из Лобни выиграли золото на турнире «Алые паруса»
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Традиционный турнир по гимнастике «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге. Команды центра эстетической гимнастики городского округа Лобня показали на нем отличные результаты.

Благодаря выступлению девочек в копилку центра добавилось четыре золотые медали. Победу привезли команды «Алекса», «Эвелин», «Иллюзия» и «Магия». Все спортсменки тренируются под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году на Красной Поляне после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд».

Ранее, в начале февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Лобня

Новости по теме