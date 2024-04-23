Обслуживание и ремонт стадиона «Москвич» провели в Лобне

Сейчас там работает насос для откачки воды, в планах - установка приемного колодца. Продолжается ремонт дренажной системы вокруг футбольного поля, осталось завершить работу на участке длиной 100 метров. Кроме того, покрашены трибуны, приведены в порядок кресла и обновлена разметка на спортивной площадке.

Также в ходе своего традиционного утреннего обхода территорий города Анна Кротова посетила дом № 18 по улице Победы.

«Претензий к чистоте и содержанию территории нет. Однако на контейнерной площадке обнаружен поврежденный контейнер. Мы уже связались с оператором по его замене. Также заметили, что двор напротив не убран», - поделилась Анна Владимировна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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