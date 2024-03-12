12 марта 2024, 11:17

Обследование на генетические заболевания провели для 11 тысяч новорожденных в Подмосковье с января

Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 11,5 тысячи детей прошли неонатальный скрининг с начала года. Он позволяет проверить новорожденных на 36 генетических заболеваний.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обследование позволяет выявить заболевания на ранней стадии в первые дни жизни. В прошлом году перечень исследований расширили. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, сейчас новорожденных проверяют на 36 патологий.

«Исследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала года были обследованы более 11,5 тысячи детей», - сказала она.

Неонатальный скриниг помог выявить 15 случаев генетических заболеваний у новорожденных с начала года. Обследование проводят путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений с родителями связываются специалисты.

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Дети
12 марта 2024, 11:13
Жителям Лобни рассказали об ускоренном оформлении документов к единому дню голосования
Медиасток.рф
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Сотрудники отдела по вопросам миграции в Лобне рассказали о сокращении сроков оформления документов в период подготовки и проведения единого дня голосования — с 15 по 17 марта. Жители округа смогут быстрее оформить паспорта гражданина Российской Федерации и решить вопросы с регистрационным учетом.

Сроки оформления паспортов сократят до одного-трех дней с момента обращения. В единый день голосования паспорта будут оформлять сразу, если это не требует дополнительных проверок.

Кроме того, специалисты в преддверии выборов президента начнут работать с гражданами на дому, если из-за болезни они не могут самостоятельно прибыть в отдел миграции. Заявки принимают от родственников и по телефону. Также по телефону проводят консультации для граждан и членов территориальной и участковых избирательных комиссий.

График работы отдела по вопросам миграции опубликован на сайте администрации городского округа Лобня. Телефоны горячей линии: 8 (999) 099-09-83, 8 (926) 990-14-99, 8 (926) 241-43-60.

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Паспорта Лобня Единый день голосования
12 марта 2024, 11:04
Около 150 иностранных наблюдателей будут следить в за выборами президента на участках в Подмосковье
Общественная палата МО
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Работу наблюдателей на выборах президента обсудили на пленарном заседании Общественной палаты Московской области. Следить за ходом голосования в регионе будут около 12 тысяч общественников, в том числе 150 иностранных наблюдателей из 15 стран мира.

Особое внимание на выборах уделят семейным ценностям.

«Сохранение духовно-нравственных ценностей, сохранение семьи - это и есть основа жизни нашего общества и человека в целом, и человечества. В этом случае будет и благословение Божие, будет единство нашего народа», - обратился к участникам заседания митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

На заседании подписали соглашение с епархиями Московской митрополии о совместной работе по обеспечению прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

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Более 780,6 тысячи подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

«Общественная палата активно работает над тем, чтобы голосование, во-первых, привлекло максимальное количество наших сограждан. Во-вторых, чтобы выборы были прозрачными и абсолютно доступными для всех», - отметил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

«Всеми здесь присутствующими проведена большая работа по подготовке общественного наблюдения. Факторы, которые сейчас влияют на ситуацию в стране, требуют от нас бдительности. И в этом смысле еще важнее становится работа, которую выполняют те, кому доверено общественное наблюдение за выборами», - отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

По данным социологических опросов, явка на выборах президента будет высокой. Центр общественного наблюдения будет круглосуточно работать в Одинцове, а на большинстве избирательных участков в Подмосковье установили камеры «Ростелекома».

Ранее Мособлдума подписала соглашение о взаимодействии с фракциями и руководителями областных партийных организаций. Договорились вместе обеспечивать законность выборов президента.

«Я думаю, что совместная работа будет такой же эффективной, как на выборах губернатора в прошлом году, когда мы вместе прошли эту кампанию. Надеюсь, что в этот раз все пройдет также организованно», - сказал зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
12 марта 2024, 11:01
Запись на экзамен по управлению многоквартирным домом появилась на «Госуслугах» Подмосковья
Unsplash
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Новый комплексный сервис появился на портале госуслуг в Московской области. Теперь все желающие могут записаться на прохождение квалификационного экзамена по управлению многоквартирным домом онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Деятельность управляющих компаний подлежит лицензированию. Чтобы организация получила лицензию, ее руководителю нужно пройти обязательную аттестацию и сдать экзамен.

«Новый сервис предназначен для руководителей и специалистов в сфере управления многоквартирными домами. Чтобы записаться на экзамен и подтвердить свои знания, нужно подать онлайн-заявку, а в назначенный день пройти квалификационное испытание», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услугу можно получить в разделе «Развитие бизнеса» - «Лицензирование и разрешения». Заявителю необходимо заполнить сведения о месте работы и должности, а также выбрать удобную дату и время экзамена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экзамены Госуслуги
12 марта 2024, 11:00
Подмосковные боксеры выиграли 15 медалей на первенстве ЦФО
СШОР по боксу
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Спортсмены из Московской области завоевали 15 медалей на первенстве ЦФО по боксу. Данное количество наград позволило сборной региона занять первое общекомандное место по итогам соревнований, которые прошли среди юниоров 19-22 лет.

Всего на соревнованиях выступили 89 боксеров. Представители Подмосковья завоевали семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Отмечается, что представители Московской области также завоевали три специальные награды соревнований. Так, Михаил Усов получил звание «Лучший боксер» первенства, Данил Хоружий стал победителем в номинации «Лучшая техника», а Андрей Воеводин получил приз «За волю к победе».

Подмосковные боксеры также стали обладателями семи путевок на молодежный чемпионат России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены

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