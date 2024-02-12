Общежития для сотрудников логистических центров построят в Солнечногорске

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Участие в совещании приняли представители логистических центров «Вайлдбериз», «Озон», «Мультиколд» и других.

«По поручению правительства Московской области и главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова обсудили с представителями наших логистических центров возможность строительства общежитий для сотрудников. Главной задачей на сегодняшний день является подбор земельных участков для строительства общежитий и установка камер видеонаблюдения системы „Безопасный регион“ на территории проживания рабочих», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Следующая встреча по данной теме состоится через две недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о повышении контроля за трудовыми мигрантами.

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