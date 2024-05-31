Общежитие для студентов построят в Одинцове в 2025 году

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Школу на 1100 мест построят в Раменском к 2026 году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимые документы и построит здание на территории жилого комплекса \"Новые Островцы\". Там обустроят блоки начальной и старшей школ а 400 и 700 учащихся соответственно.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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