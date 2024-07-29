Общежитие для студентов МГИМО построят в Одинцове в 2025 году

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«На площадке на улице Новоспортивная 37 рабочих и две единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, в корпусе обустроят жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, а также пространства для отдыха. Прилегающую территорию также благоустроят - там установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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