Общежитие для студентов МГИМО построят в Одинцове в 2025 году
Строительство общежития МГИМО началось в Одинцове. В региональном министерстве стройкомплекса уточнили, что завершить все работы планируется в 2025 году.
«На площадке на улице Новоспортивная 37 рабочих и две единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания», - говорится в сообщении.
Согласно проекту, в корпусе обустроят жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, а также пространства для отдыха. Прилегающую территорию также благоустроят - там установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.
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