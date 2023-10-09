Общественный транспорт Подмосковья подготовят к началу зимнего сезона до 1 ноября
Весь общественный транспорт в Подмосковье полностью подготовят к осенне-зимнему сезону к 1 ноября, рассказал министр Алексей Гержик. Проверяют отопление в салонах, их герметичность, шины и прочее. До 15 ноября осмотрят состояние вокзалов, остановок и снегоуборочной техники.
Выделили снегоуборочную и специальную технику для расчистки железнодорожных путей, 3,8 тысячи человек готовы к выполнению работ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
«Наш общественный транспорт тоже готовится к осенне-зимнему периоду. <...> К 1 ноября завершим подготовку», - сказал Гержик на заседании под руководством губернатора Андрея Воробьева.
Параллельно обновляют и сами автобусы. На линии вывели уже 1223 новых, а еще 40 - в стадии приемки на базе в Павловском Посаде.
«До конца года получим еще 126 автобусов среднего класса и в первом полугодии 2024-го поставим 360 больших автобусов», - добавил министр.
Это треть обновления всего состава на маршрутах регулярных перевозок в Подмосковье.