Общественный транспорт Подмосковья подготовят к началу зимнего сезона до 1 ноября

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Выделили снегоуборочную и специальную технику для расчистки железнодорожных путей, 3,8 тысячи человек готовы к выполнению работ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Наш общественный транспорт тоже готовится к осенне-зимнему периоду. <...> К 1 ноября завершим подготовку», - сказал Гержик на заседании под руководством губернатора Андрея Воробьева.

Параллельно обновляют и сами автобусы. На линии вывели уже 1223 новых, а еще 40 - в стадии приемки на базе в Павловском Посаде.

«До конца года получим еще 126 автобусов среднего класса и в первом полугодии 2024-го поставим 360 больших автобусов», - добавил министр.

Это треть обновления всего состава на маршрутах регулярных перевозок в Подмосковье.