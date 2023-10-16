Общественный совет МВД исполнил мечту школьника из Одинцова и провел для него экскурсию

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«Я очень взволнован, я не ожидал, что моя мечта исполнится. Сегодня я побывал в музее полиции, познакомился с полковником в отставке Александром Семеновичем Тарасовым, он рассказал о своей службе, о командировках, потом мы отправились к кинологам», - рассказал мальчик.

Также школьник познакомился с начальником полиции Игорем Лопатиным. За экскурсию родители мальчика поблагодарили организаторов мероприятия.

Игорь Лопатин вручил Мише подарки и сладости.

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