Общественную баню капитально отремонтировали в Серебряных Прудах

В эту общественную баню ходят не только местные, но и горожане, и жители соседних поселений. Стоимость посещения - 330 рублей. Для пенсионеров, ветеранов и детей действует скидка 50%.

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Сельскую баню буквально построили заново: от старого здания остались только стены. Строители отремонтировали кровлю, сделали новые душевые, раздевалки.

«Полностью переделаны все коммуникации, сделаны пристройки: где располагается бассейн и на входную группу. Полностью переделана сауна, все элементы внутри новые», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.