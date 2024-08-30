Общественники Мытищ подарили игровые комплекты пациентам детских поликлиник

Подарки от общественников доставили в поликлинику № 6 в ЖК «Пироговская Ривьера», в поликлинику № 6 по Советской улице и пациентам детского инфекционного отделения.

«Для нас важно, чтобы дети получали современные средства развития. В комплектах - развивающие игры по математике, логике, на знание языков, тактильные игры, азбука и многое другое. Самое главное, что дети, находящиеся на лечении, были объединены творческим процессом, узнавали новое», - сказал член областной Общественной палаты и Общественной палаты городского округа Мытищи Илья Ермаков.

Отметим, что акция прошла в рамках проекта «Мы - дети Московской области». За два года его реализации наборы получили более 1000 воспитанников семейных и реабилитационных центров.

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