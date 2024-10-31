Общественники из Воскресенска наметили вектор развития культуры в округе

Заседание проходило в Павловском Посаде, в Доме-музее Вячеслава Тихонова. Здесь собрались представители учреждений культуры, сотрудники администраций, депутаты и предприниматели со всей Московской области. Участники обсудили актуальные вопросы развития культуры, поддержки творческих коллективов и проектов, направленных на сохранение традиций. Были подведены итоги завершающегося года и обозначены планы на будущее.

С информацией о текущих и будущих инициативах выступили председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы, координатор проекта «Культура малой Родины» в Московской области Линара Самединова и начальник управления профессионального искусства и художественного образования министерства культуры и туризма Московской области Наталья Рыбина.

Для участников заседания была организована экскурсия по залам музея. Завершилась встреча в Доме культуры «Октябрь», где был представлен литературно-музыкальный перформанс «Пушкин. Из прошлого - в будущее», посвященный 225-летию великого поэта.

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