Общественника Панченко из Солнечногорска поздравили с 90-летним юбилеем
Член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Виктор Панченко отметил 90-летний юбилей. Активист является кандидатом технических наук, заместителем председателя Правления Межрегиональной общественной организации ветеранов Вооруженных сил «Ракетно-космическая оборона». Виктор Панченко — генерал-майор в отставке.
Депутат Совета депутатов Солнечногорска Алексей Панкратов поздравил юбиляра и передал подарки от имени главы муниципалитета Константина Михалькова.
«Виктор Павлович принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях и проектах, проводимых в городском округе. Благодарю за работу и желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!» - отметил Алексей Панкратов.
Виктор Панченко неоднократно награждался грамотами Правительства Московской области, руководства городского округа Солнечногорск за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни.
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