Общественник из Химок передал помощь Машкинскому приюту

Ранее волонтеры приюта обратились к общественнику с просьбой о помощи. Владимир Харитонов является финансовым куратором пяти собак в этом приюте. Он обеспечивает животных специализированным кормом, уходом и необходимыми аксессуарами.

«Для собак, которые проходят лечение в стационаре, передал все самое необходимое: пледы, одеяла лежанки. Помощь приюту нужна всегда и оказать ее может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», - поделился Владимир Харитонов.

Большой Машкинский приют в Химках работает с 2009 года. За 15 лет сотрудники приюта помогли найти новый дом собакам, оставшимся без пристанища по различным причинам. В настоящее время в приюте содержится около 1000 собак.

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