19 мая 2024, 18:13

Общественник из Химок передал помощь Машкинскому приюту

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Лидер движения общественной поддержки Химок Владимир Харитонов помог приюту для бездомных животных. Он передал необходимые вещи для питомцев из Большого Машкинского приюта, которые находятся на лечении.

Ранее волонтеры приюта обратились к общественнику с просьбой о помощи. Владимир Харитонов является финансовым куратором пяти собак в этом приюте. Он обеспечивает животных специализированным кормом, уходом и необходимыми аксессуарами.

«Для собак, которые проходят лечение в стационаре, передал все самое необходимое: пледы, одеяла лежанки. Помощь приюту нужна всегда и оказать ее может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», - поделился Владимир Харитонов.

Большой Машкинский приют в Химках работает с 2009 года. За 15 лет сотрудники приюта помогли найти новый дом собакам, оставшимся без пристанища по различным причинам. В настоящее время в приюте содержится около 1000 собак.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Химки Животные
19 мая 2024, 18:43
Акция «День доброты» пройдет в Химках 25 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В микрорайоне Сходня в Химках 25 мая пройдет благотворительная акция «День доброты». Основная цель мероприятия заключается в сборе средств на лечение маленького химчанина Сергея Селиверстова. Начало мероприятия в 11:00.

Для жителей и гостей микрорайона Сходня организаторы акции подготовили обширную программу: выступления творческих коллективов, мотопробег, мастер-классы, фаер-шоу, лотерею и другие интересные мероприятия.

Фестиваль «День доброты» проходит уже шестой год подряд и завоевал популярность среди жителей Химок. В рамках мероприятия также организована благотворительная ярмарка и лотерея.

Лидер движения общественной поддержки Химок Ольга Кириллова рассказала, что Сергей родился в 2016 году. Он появился на свет на седьмом месяце беременности, поэтому у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. У мальчика развилась гидроцефалия, потеря слуха и ДЦП.

Все собранные на акции средства будут направлены на приобретение сильных цифровых слуховых аппаратов для маленького Сергея Селиверстова из Сходни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Общественные акции
19 мая 2024, 18:31
Жители Химок обсудили с властями вопросы социальной поддержки
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В Химках состоялся прием граждан по вопросам социальной поддержки населения. Консультации провели представители Управления социального развития округа.

Они дали разъяснения по вопросам поддержки семей участников СВО и оказания социальной помощи вынужденным переселенцам.

«В Химках регулярно проходят личные приемы граждан с депутатами и представителями профильных служб муниципалитета. Благодаря таким встречам некоторые вопросы удается решить на месте, остальные - детально прорабатываются и направляются в профильные ведомства», - подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Начальник Окружного управления социального развития городских округов Долгопрудный, Лобня и Химки Марина Табунова помогла жителям оформить заявления на получение субсидий. Она также предоставила разъяснения по мерам поддержки семей участников спецоперации и улучшению жилищных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Химки
19 мая 2024, 18:24
Футболисты из Химок сыграют с «Черноморцем» на домашнем стадионе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Футбольный клуб из Химок сыграет с командой «Черноморец» на домашнем стадионе. Матч пройдет в рамках тура МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Встреча состоится 25 мая в 13:00 на стадионе «Арена Химки» и станет завершающим в текущем сезоне 2023/2024 года.

Футбольный клуб из Химок занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 60 очками. Его основными конкурентами являются команды «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (Тольятти).

Билеты на игру доступны на сайте клуба , а также можно приобрести их в день матча в кассах стадиона за 2,5 часа до начала игры.

Льготная категория граждан сможет посетить игру бесплатно. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу при покупке билета.

Для получения бесплатных проходов на сектор МГН для людей с инвалидностью I и II групп, а также одного сопровождающего для инвалидов I группы, необходимо отправить заявку по электронной почте disability@fckhimki.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Футбол
19 мая 2024, 18:16
Асфальтовое покрытие заменят в 5 дворах поселка Лунево в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Во дворах домов № 2, № 6, № 7, № 11 и № 12 поселка Лунево в Химках заменят асфальтобетонное покрытие. Работы выполнят в рамках программы комплексного благоустройства.

Детали предстоящего ремонта с местными жителями обсудили начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев, представители городского хозяйства и подрядной организации.

«По данным адресам проведем ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов с заменой бордюрного камня, также дополнительно обустроим парковочные места, установим скамейки, урны», - пояснил Эдуард Машковцев.

В ходе встречи зафиксировали все детали и пожелания жителей. Такие встречи с представителями администрации Химок стали традиционным способом общения с жителями по насущным вопросам благоустройства территории, дворов и общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки

Новости по теме