Общественник из Химок передал помощь Машкинскому приюту
Лидер движения общественной поддержки Химок Владимир Харитонов помог приюту для бездомных животных. Он передал необходимые вещи для питомцев из Большого Машкинского приюта, которые находятся на лечении.
Ранее волонтеры приюта обратились к общественнику с просьбой о помощи. Владимир Харитонов является финансовым куратором пяти собак в этом приюте. Он обеспечивает животных специализированным кормом, уходом и необходимыми аксессуарами.
«Для собак, которые проходят лечение в стационаре, передал все самое необходимое: пледы, одеяла лежанки. Помощь приюту нужна всегда и оказать ее может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», - поделился Владимир Харитонов.
Большой Машкинский приют в Химках работает с 2009 года. За 15 лет сотрудники приюта помогли найти новый дом собакам, оставшимся без пристанища по различным причинам. В настоящее время в приюте содержится около 1000 собак.
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