Общественник из Химок Харитонов передал вещи Центру помощи многодетных семей

Жители Химок обращаются в центр помощи «МногоМама» с разными запросами: от обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости до путешествий для всей семьи. Общественник Химок Владимир Харитонов передал игрушки и вещи Центру помощи многодетных семей.

«Благодаря фонду, который работает у нас в Химках, любой желающий может оказать посильную помощь тем, кто в этом особенно нуждается», - сказал Владимир Харитонов.

Благотворительную помощь в центре на Московской 22/1 оказывают при предъявлении удостоверения о многодетной семье. В фонде также помогают с организацией культурного отдыха и досуга, с получением образования и дополнительным обучением. Здесь занимаются вопросами доступного жилья, юридической и психологической поддержкой, оказывают экстренную круглосуточную помощь семьям в сложной жизненной ситуации.

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