Общественник Егор Ченюк провел круглый стол со школьниками в Химках
Учеников школы № 28 в Химках пригласили на круглый стол при участии лидера Движения общественной поддержки Егора Ченюка и активистов Молодежного парламента. Они рассказали школьникам о своей работе и важности реализации социально ориентированных проектов.
Также ребята больше узнали о молодежной структуре округа, задали интересующие вопросы и даже предложили свои идеи по работе парламента.
«Молодежный парламент - это нормотворческий, совещательный орган при Совете депутатов городского округа Химки. Основная его цель - представлять интересы и защищать права молодежи», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
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