Общественник Егор Ченюк провел круглый стол со школьниками в Химках

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Также ребята больше узнали о молодежной структуре округа, задали интересующие вопросы и даже предложили свои идеи по работе парламента.

«Молодежный парламент - это нормотворческий, совещательный орган при Совете депутатов городского округа Химки. Основная его цель - представлять интересы и защищать права молодежи», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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