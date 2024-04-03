Общественница Елена Ларина оценила работу отдела миграции в Серебряных Прудах

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Сотрудники подразделения рассказали Лариной о работе отдела, а также о способах подачи заявлений в электронном виде и порядке оказания госуслуг.

Также она осмотрела рабочие кабинеты сотрудников отделения миграции ОМВД, отметив комфортные условия, созданные и для специалистов, и для посетителей.

Итогами проверки Ларина осталась довольна. Она высоко оценила работу полицейских и пожелала дальнейших успехов в работе.

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