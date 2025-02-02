Общественная палата в Дубне утвердила рабочий план мероприятий в 2025 году

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На заседании утвердили состав группы, которая будет контролировать благоустройство лесопарковой зоны в районе Черной речки.

В нее вошли Александр Рац, Владимир Ломакин, Ирина Негина, Оксана Крейдер, Алексей Чередилов, Глеб Стифоров, Александр Пестерников, Илья Мастуров. Члены Общественной палаты совместно с муниципальными депутатами проконтролируют несколько экспертиз, включая экологические исследования и анализ инженерных решений.

«Работа Общественной палаты направлена на обеспечение конструктивного диалога между обществом и властью, а также на повышение эффективности общественного контроля. Мы стремимся продвигать социальные инициативы и реализовать каждый проект с учетом интересов всех жителей Дубны», - поделилась заместитель председателя Общественной палаты Дубны Елена Игнатенко.

На следующем заседании Общественная палата рассмотрит вопросы здравоохранения в Дубне. На повестке - проблемы в отрасли, пути решения и меры по улучшению медицинской помощи.