02 февраля 2025, 10:22

Общественная палата в Дубне утвердила рабочий план мероприятий в 2025 году

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Члены Общественной палаты в Дубне утвердили план мероприятий по экономическим вопросам, образованию, науке, благоустройству, градостроительству и профессиональному обучению. В этом году они примут участие в контроле некоторых городских проектов.

На заседании утвердили состав группы, которая будет контролировать благоустройство лесопарковой зоны в районе Черной речки.

В нее вошли Александр Рац, Владимир Ломакин, Ирина Негина, Оксана Крейдер, Алексей Чередилов, Глеб Стифоров, Александр Пестерников, Илья Мастуров. Члены Общественной палаты совместно с муниципальными депутатами проконтролируют несколько экспертиз, включая экологические исследования и анализ инженерных решений.

«Работа Общественной палаты направлена на обеспечение конструктивного диалога между обществом и властью, а также на повышение эффективности общественного контроля. Мы стремимся продвигать социальные инициативы и реализовать каждый проект с учетом интересов всех жителей Дубны», - поделилась заместитель председателя Общественной палаты Дубны Елена Игнатенко.

На следующем заседании Общественная палата рассмотрит вопросы здравоохранения в Дубне. На повестке - проблемы в отрасли, пути решения и меры по улучшению медицинской помощи.

Дубна
01 февраля 2025, 22:23
Посвященное 165-летию со дня рождения Чехова занятие провели в Лосино-Петровском
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Специалист пункта выдачи книг поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский провел для юных жителей округа занятие «Чехов о детях и для детей». Мероприятие прошло в Центре развития и творчества «Мозаика».

Ребятам рассказали о биографии выдающегося писателя Антона Чехова. Также для юных читателей городского округа Лосино-Петровский провели виртуальную экскурсию по местам жизни известного драматурга: Таганрог, Мелихово, Ялта.

Дети с интересом приняли участие в познавательной викторине по рассказам «Каштанка» и «Ванька», а также поиграли в лото «Чехова знаем».

«Большое спасибо организаторам этого развивающего мероприятия. Очень здорово, что можно прийти в библиотеку, душевно пообщаться, а еще узнать много нового и полезного для себя», - поделилась впечатлениями мама юного участника встречи.

Книги Дети Лосино-Петровский Литература
01 февраля 2025, 22:06
Волонтеры организовали в Лосино-Петровском акцию «Покормите птиц зимой»
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«Волонтеры Подмосковья» городского округа Лосино-Петровский вместе с «Волонтерами Победы» организовали в муниципалитете акцию «Покормите птиц зимой». Ребята смастерили кормушки и повесили их в разных районах города.

Волонтеры разместили кормушки в парках и скверах Лосино-Петровского, чтобы птицы смогли полноценно питаться в зимний период.

Как рассказала одна из добровольцев, она старается принимать участие в акции каждый год.

«В холодное время года трудно птичкам найти себе пропитание. А люди могут помочь. Каждый раз, когда иду в школу, насыпаю немного зерна и хлеба для птиц. Это помогает им выжить в мороз», - добавила участница акции.

Любой житель городского округа Лосино-Петровский может внести свой вклад в создание гармоничной городской среды, заботиться о природе, экологии и о пернатых друзьях.

Волонтеры Животные Лосино-Петровский
01 февраля 2025, 22:01
Подмосковное министерство назвало достижения в лифтовой отрасли
Медиасток.рф
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День работника лифтового хозяйства отмечают в России 1 февраля. В честь этого события Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделилось достижениями и интересными фактами в отрасли.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Среди основных достижений в отрасли за 2024 год - создание интерактивного лифта в Серпухове. Им можно управлять со смартфона. По данным ведомства, на данный момент в Подмосковье свыше 65 тысяч лифтов в многоквартирных домах, ежедневно для их обслуживания трудятся 20 тысяч человек. В министерстве уточнили, что заработная плата монтажника лифта в Московской области может достигать 200 тысяч рублей.

Еще один интересный факт - лифт проезжает около трех тысяч километров в месяц, а каждые три дня кабины всего мира перевозят примерно столько же людей, сколько их живет на планете.

Волонтеры Животные Лосино-Петровский
01 февраля 2025, 21:52
Замглавы Лосино-Петровского Михаил Пешков провел обход в деревне Митянино
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В деревню Митянино городского округа Лосино-Петровский приехал заместитель главы Михаил Пешков, чтобы осмотреть территории и побеседовать с местными жителями. На встрече обсудили вопросы благоустройства и организации движения общественного транспорта.

Жители деревни Митянино обратились к замглавы муниципалитета Михаилу Пешкову с просьбой восстановить освещение на территории бывшего потребительского жилищно-строительного кооператива «Витязево поле». Расположенные там линии не передали на баланс администрации округа. Жителям населенного пункта рассказали о вариантах решения проблемы.

Помимо этого, собравшихся волновал вопрос транспортного сообщения между деревней Митянино и другими населенными пунктами. Сейчас такой возможности нет, а потребность у жителей есть: население деревни растет за счет того, что все больше многодетных семей получают там земельные участки. Этот вопрос требует детальной проработки и времени, представители администрации взяли его на контроль.

Благоустройство Дороги Лосино-Петровский

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