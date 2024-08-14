Общественная палата Мытищ проконтролировала работу медицинских центров

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Мытищинской больницы Екатерина Суслова встретилась с общественниками. Она рассказала им об организации работы по медико-психологическому консультированию и напомнила, что записаться к психологу можно через портал госуслуг или по направлению от другого специалиста. Консультации проводятся по полису ОМС бесплатно.

«Медицинские психологи Екатерина Алексеевна и Марина Юрьевна работают около года. Можно с уверенностью отметить, что данная услуга очень востребована. Обращаются как с проблемами психологическими, так и отчасти с социальными, и всегда получают помощь, совет и поддержку», - отметила Суслова.

Заведующая детской поликлиникой № 4, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты городского округа Мытищи Оксана Мелентьева отметила, что подросткам важно посещать психолога, чтобы хорошо адаптироваться к взрослой жизни.

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