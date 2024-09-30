30 сентября 2024, 16:14

Общеобластной забег пройдет в лесопарке в Котельниках 5 октября

Медиасток.рф
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Жителей городского округа Котельники пригласили поучаствовать в общеобластном мероприятии «Парки. Осень. Заряжай!». Горожане 5 октября смогут активно отдохнуть на свежем воздухе.

В ближайшую субботу взрослые и дети имеют возможность интересно провести время в Кузьминском лесопарке, насладиться осенней природой и получить заряд позитивного настроения. Для жителей и гостей города подготовили разнообразную программу.

Будет дан старт Парковому забегу, состоится концерт творческих коллективов и исполнителей округа, пройдут всевозможные мастер-классы. Также будет обустроена фотозона, где каждый сможет сделать прекрасные снимки.

Организаторы мероприятий в Кузьминском лесопарке предупредили также, что занятие по бегу и общей физической подготовке переносится со 2 на 9 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Фестивали Котельники Парки
30 сентября 2024, 16:35
Студентка колледжа «Подмосковье» победила на областном литературном конкурсе
Министерство образования МО
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Студенты колледжа «Подмосковье» из Клина и Солнечногорска поучаствовали в Региональной литературной гостиной. Цель творческих состязаний — продемонстрировать свои таланты, а также обменяться опытом с активистами других учебных заведений.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческий турнир организовал коллектив Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ.

Победительницей стала студентка второго курса по направлению «Сестринское дело» Ксения Муханова. Она выступила с литературным произведением собственного сочинения «Деревня Павельцево».

А студентка второго курса по направлению «Правоохранительная деятельность» Мария Сафронова представила исследовательский проект на тему «Жизнь и творчество Чайковского в Клину».

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Студенты Литература
30 сентября 2024, 16:16
Жители Подмосковья старше 65 лет получили доплаты к пенсии до 20 тысяч рублей
Министерство социального развития Подмосковья
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Около 35 тысяч подмосковных пенсионеров старше 65 лет будут получать доплату к пенсии. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Жители региона старшего возраста могут оформить ежемесячную доплату к пенсии. По решению губернатора Подмосковья размер одной из доплат увеличен до 20 тысяч рублей.

«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Около 35 тысяч жителей теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тысяч», - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Все получатели доплаты получили уведомления об увеличении суммы. Обычно деньги приходят через несколько дней после зачисления пенсии.

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Пенсия Пенсионеры
30 сентября 2024, 16:15
Завод подшипников в Дубне увеличит производство благодаря новому оборудованию
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Завод автомобильных подшипников № 1, расположенный в подмосковной особой экономической зоне «Дубна», завершил получение долгожданного оборудования для расширения производственных мощностей. Это важное событие позволит предприятию значительно увеличить объем выпуска отечественных импортозамещающих автокомпонентов.

Генеральный директор завода Сергей Ненадкевич сообщил, что в этом году на производстве был установлен высокоточный вертикально-шлифовальный центр с ЧПУ, предназначенный для скоростной шлифовки торцов колец подшипников. Уникальность этого оборудования заключается в способности одновременно шлифовать две поверхности с прецизионной точностью до 0,001 миллиметра.

Станочный парк компании пополнили две суперточные высокопроизводительные линии шлифовки колец подшипников, включающие более 30 единиц оборудования. Новое оснащение позволит специалистам завода самостоятельно выполнять все технологические операции по шлифовке, что является ключевым этапом производственного процесса.

Сейчас ведется установка и подключение оборудования к сетям, активная подготовка к шефмонтажу и запуску, который намечен на начало ноября. В планах предприятия на текущий год - выпуск около 60 тысяч импортозамещающих деталей для автомобильной промышленности. С расширением мощностей с 2025 года завод планирует производить до 280 тысяч подшипников в год, что позволит удовлетворить потребности российского рынка в необходимых автокомпонентах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Заводы
30 сентября 2024, 16:06
Новое помещение регистратуры появилось в приемном отделении МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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Комфортная зона ожидания с розеткам для гаджетов, кондиционерами и мебелью появились в новом помещении регистратуры в МОНИКИ имени Владимирского. Благодаря изменениям теперь в отделении смогут одновременно работать до 12 регистраторов.

«Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт и удобство для каждого, кто обращается в наше приемное отделение. Благодаря открытию новых помещений мы сократили время ожидания, создали атмосферу спокойствия и уверенности, которая так необходима пациентам», - отметил директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Новая регистратура позволит обеспечить пациентам еще более быстрый и качественный медицинский уход.

«Наша цель - сделать первый этап обращения за медицинской помощью максимально удобным и эффективным для каждого пациента», - добавил заведующий приемным отделением Ефим Саввиди.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Здравоохранение

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