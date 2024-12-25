Общее родительское собрание по итоговой госаттестации прошло в Мытищах

Сотрудники управления образования администрации Мытищ подробно объяснили, как будет проходить итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников и итоговое сочинение для 11-классников. Также родители узнали, какие изменения произошли в контрольно-измерительных материалах.

На собрании были озвучены сроки подачи апелляций и особенности итоговой аттестации для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Родители задали множество интересовавших их вопросов, на которые подробно ответили муниципальные координаторы ГИА.

Такое эффективное общение между родителями, школьниками и представителями образовательных учреждений помогает учащимся побороть страх перед итоговой аттестацией и успешно закончить этот этап образования.