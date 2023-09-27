Образовательный проект «Школа фермера» запустили в Можайске

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Уже 40 жителей Можайска записались в «Школу фермеров». Занятия начались 25 сентября, они будут проходить в очно-заочной форме. Это позволит присоединиться к проекту жителям отдаленных территорий.

Лекции будут читать преподаватели ведущих аграрных вузов страны, успешные предприниматели и представители государственных структур. Обучение позволит запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень.

Программа будет длиться два месяца. После окончания учебы фермеры получат диплом государственного образца, а также возможность составить бизнес-план и выиграть грант.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии фермерских хозяйств в регионе.

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