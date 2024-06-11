Образовательный курс об экспорте провели для предпринимателей Подмосковья
Подмосковные предприниматели прошли образовательную программу «Экспортный форсаж». В ней приняли участие 17 компаний.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, предпринимателям рассказали о грамотном подборе рынка для реализации своей продукции, разработке маркетинговой стратегии, проведении переговоров и многом другом. В финале проекта участники защитили свои проекты перед специалистами.
Программу организовал подмосковный Фонд поддержки ВЭД. Он также помогает бизнесу по другим направлениям. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.
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