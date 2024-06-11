Образовательный курс об экспорте провели для предпринимателей Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, предпринимателям рассказали о грамотном подборе рынка для реализации своей продукции, разработке маркетинговой стратегии, проведении переговоров и многом другом. В финале проекта участники защитили свои проекты перед специалистами.

Программу организовал подмосковный Фонд поддержки ВЭД. Он также помогает бизнесу по другим направлениям. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».