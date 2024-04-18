Образовательный комплекс в Нахабино достроят к сентябрю

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и родители будущих школьников побывали на стройплощадке.

«Это новые микрорайоны - жилой комплекс „Малина“ и „Красногорский“, и необходимость здесь соцобъекта важна. Мы строим большую [школу], но у нас много количество детей, и все классы мы заполним», - сказал Дмитрий Волков.

При школе построят большой стадион, два спортзала и гимнастический зал. Внутри также разместят актовый зал на 414 мест, столовую, 50 оборудованных кабинетов и медиацентр. В школе появятся социально-экономические, научные и предпрофессиональные классы. На базе учебного заведения откроют музей авиамоделирования и туристический клуб.

Объект находится на финальной стадии строительства. Завершить строительство планируется в конце июля, и новый учебный год ребята начнут уже в стенах современного учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и родители будущих школьников побывали на стройплощадке.

«Это новые микрорайоны - жилой комплекс „Малина“ и „Красногорский“, и необходимость здесь соцобъекта важна. Мы строим большую [школу], но у нас много количество детей, и все классы мы заполним», - сказал Дмитрий Волков.

При школе построят большой стадион, два спортзала и гимнастический зал. Внутри также разместят актовый зал на 414 мест, столовую, 50 оборудованных кабинетов и медиацентр. В школе появятся социально-экономические, научные и предпрофессиональные классы. На базе учебного заведения откроют музей авиамоделирования и туристический клуб.

Объект находится на финальной стадии строительства. Завершить строительство планируется в конце июля, и новый учебный год ребята начнут уже в стенах современного учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».